РСХБ прогнозирует рост потребления зелени к 2030 году

Увеличение объемов производства салата и зелени будет стимулировать модернизацию тепличных комплексов Pixabay

Потребление зелени в России может увеличиться до 12 кг на человека к 2030 году по сравнению с 7-8 кг в 2023-м, говорится в сообщении Россельхозбанка (РСХБ). По мнению аналитиков банка, увеличение производства салатов и зелени позволит удовлетворить растущий спрос на органические и здоровые продукты питания и будет стимулировать развитие и модернизацию отечественных тепличных комплексов.



Результаты будут достигнуты за счет внедрения современных сельскохозяйственных технологий и оборудования, совершенствования методов обработки почвы и улучшения условий выращивания зеленых культур, считают эксперты. Кроме того, производство органической и «зеленой» продукции также может стимулировать российское растениеводство в будущем.



Источник «Агроинвестора» в отрасли отметил, что аналитики по производству и потреблению зелени в России нет, так как ее выращиванием часто занимаются фермеры и небольшие предприятия, которые не сдают статическую отчетность. «Поэтому мы не можем сейчас даже примерно оценить уровень текущего потребления. Указанные в исследовании 7-8 кг на душу населения — условные», — сказал он.



Комментируя прогнозы РСХБ, источник отметил, что ситуация с потреблением зелени в Росси будет зависеть от спроса, который сейчас снижается на фоне падения доходов населения и высокой инфляции. «Это достаточно дорогой продукт, если на него будет расти спрос, увеличится и цена. Производители вряд ли работают с очень высокой рентабельностью, потому что уровень затрат высокий. Сейчас рынок относительно сбалансирован», — считает собеседник «Агроинвестора».



Он также рассказал, что зелень стали фасовать для продажи небольшим партиями. Так, если раньше он продавались по 100-200 г, то сейчас — по 50 г. Это также объясняется падением спроса на этот товар. «Обычно такая тенденция проходит по товарам, на которые спрос не превышает предложение, а наоборот, снижается», — объяснил источник.



Аналитики РСХБ в своем сообщении напомнили, что производство «зеленых» культур в 2022 году составило более 42 тыс. т, причем более 75% объема пришлось на листовые салаты и зелень.



В России также развивается производство кочанных и полукочанных салатов, объем производства которых, по оценкам РСХБ, составит более 20 тыс. т к 2030 году. Регионами — лидерами по производству салата являются Приволжский, Центральный и Северо-западный федеральные округа. На их долю в среднем за последние три года приходилось порядка 23% производства. Кроме того, в Южном федеральном округе выращивается до 15% всего кочанного и полукочанного салата. Производство зеленных культур, в частности зелени и салатов, выращиваемых в закрытом грунте, в России в ближайшие годы будет расти в среднем на 5% в год и составит более 60 тыс. т к 2030 году, прогнозируют эксперты Россельхозбанка.



Рост производства обеспечит ввод новых мощностей и диверсификация линеек продукции крупнейших тепличных агрохолдингов, считают эксперт. Также этому способствует импортозамещение и повышенный спрос на свежую зелень и листовые салаты. По прогнозу банка, к 2030 году объем потребления салатов и зелени может достигнуть 300 тыс. т, превысив показатели 2020-го на 30%, при этом до 70% продукции будет обеспечено крупными организациями АПК.



В РСХБ полагают, что развитие технологий вертикального фермерства позволит выращивать овощи и зелень в любых климатических условиях. Это станет особенно актуально в регионах, где овощеводство в закрытом и открытом грунте нерентабельно или затруднено из-за суровых климатических условий — например, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале.



Объем импорта салатных овощей и салатов постепенно сокращается: в 2022 году он составил 9,88 тыс. т против 12,9 тыс. т в 2021-м. По прогнозам Россельхозбанка, к 2030 году порядка 70% употребляемого россиянами салата будет отечественного производства. Основными поставщиками зарубежной свежей зелени являются Египет, Турция, Китай, Сербия и Азербайджан, которые в совокупности в натуральном выражении поставили более 70% всей иностранной продукции на рынок свежей зелени в России в прошлом году.



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