«Экосалат» планирует построить в Башкирии завод по переработке овощей и салатов

Мощность нового предприятия составит 10 тысяч тонн продукции в год Ю. Эйвазова

Компания «Экосалат» до 2027 года планирует построить в Башкирии предприятие по переработке, хранению и упаковке овощей открытого грунта, а также зелени. Как пишет РБК со ссылкой на руководителя проекта Сергея Новикова, потребуется 1 млрд руб. инвестиций, 120 млн руб. уже вложено.



Ожидается, что реализация проекта повысит рентабельность компании, а чистая прибыль вырастет со 130 млн руб. до 610 млн руб., рассказал Новиков. Компания также будет предлагать свежие овощи и зелень по более низким ценам в холодные месяцы года.



Предполагается, что мощность нового предприятия составит 10 тыс. т продукции в год, там будет создано 70 рабочих мест. Комплекс планируется строить в три этапа: сначала возведут камеры хранения на 5 тыс. т овощей. Строительство начнется в 2024 году, через год будет построена еще одна камера хранения, а на третьем этапе — цех по переработке и упаковке овощей.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что в России не хватает перерабатывающих мощностей, это касается как овощей, так и фруктов и ягод. «Перерабатывать сезонные продукты экономически выгодно и имеет смысл, потому что у нас значительная часть продукции импортируется, в первую очередь из Китая. Бывает, что предприятие российское, но все мощности расположены в Китае, и овощи для переработки берутся китайские», — комментирует эксперт.



Вопрос состоит в том, чем именно планирует заниматься компания — консервацией, первичной переработкой, заморозкой, сушкой или чем-то еще. «Например, заморозка — это очень востребованный вид продукции, сезонную продукцию замораживают, а потом используют для производства консервов, — сказала Решетникова. — Заморозка сейчас тоже в основном идет из Китая. Наши овощи часто пропадают из-за того, что цены на них очень низкие для продаж. Хорошо, если компания будет заниматься сбором этой продукции, а также организует оптовые закупки у населения».



Проект компании «Экосалат» будет включен в перечень приоритетных с предоставлением государственной поддержки, налоговых преференций и возможностью получения льготного займа. Агрофирма «Экосалат» расположена в Башкирии. Согласно данным на сайте компании, она является одним из лидеров в России в секторе производства салатов в открытом грунте. В год «Экосалат» производит 2 тыс. т салатов.



В конце марта компания «Интерагро» сообщала, что с учетом текущей динамики потребления и рекомендованных норм российский рынок овощей имеет потенциал роста до 20,5 млн т, что на 34,9% выше, чем в 2022 году. Также аналитики компании в своем исследовании отмечали, что в прошлом году в секторе овощеводства защищенного грунта продолжился рост производственных мощностей.



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