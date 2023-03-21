Россельхозбанк: потребление овощей в этом году вырастет

Потребление зелени, грибов и ягод не растет, как не увеличивается и их производство Pixabay

В 2020—2022 годах потребление овощей стагнировало из-за форс-мажорных обстоятельств, но в 2023-м оно должно вырасти. Об этом в ходе организованного «Агроинвестором» форума «“Магнит” и агробизнес: партнерство в интересах покупателей» рассказала исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Людмила Малышева. «Из-за низкой платежеспособности в некоторых регионах люди не способны купить продукцию, которая несет большие логистические затраты. Но, если рассматривать Дальний Восток, где выращивается мало овощей, население в регионе платежеспособно», — отметила эксперт. По ее мнению, Дальневосточный федеральный округ имеет потенциал в этом направлении. Также в регионе перспективно тепличное производство высокомаржинальных продуктов: зелени, грибов и ягод. Спрос и предложение этих товаров, по ее словам, не растут по всей стране.



Основные проблемы овощеводства на данный момент — рост себестоимости, волатильность цен и снижение спроса, говорит Малышева. Для борьбы с этими вызовами есть стратегия: во-первых, следует постараться снизить энергозатраты за счет производства собственной энергии. Во-вторых, автоматизация производства поможет решить вопрос с трудовыми ресурсами. Также следует снизить процент возврата некачественной продукции. При этом тенденция к здоровому образу жизни способствует популяризации плодоовощной продукции.



«Вместе с тем, несмотря на высокую консолидацию отрасли <...>, мы видим за счет объединения малых игроков, совместного проведения закупок и т. д, снижение их затрат», — отметила Малышева. По ее словам, у фермерской продукции, в отличие от промышленной, есть две характерные болезненные точки: физическая доступность товара и удобство покупки. Решением этой проблемы, в частности, могут быть интернет-продажи, которые способствуют узнаваемости фермера на рынке и доступности его продукции. «Все каналы сбыта продукции для малых форм хозяйств хороши. Но e-commerce, в том числе маркетплейсы, дает снижение основных точек боли, по которым они конкурируют с крупным бизнесом», — считает Малышева.



Она также привела в пример Италию, где в 2022 году малые игроки вытеснили с рынка Domino’s Pizza. Ранее, во время пандемии, компания не наладила отношения с агрегаторами и не организовала качественную и быструю доставку продукции, тогда как это смогли сделать маленькие пиццерии.



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