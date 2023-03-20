ИКАР: санкции ставят под вопрос дальнейший рост производства томатов

Томаты защищенного грунта — очень яркий пример импортозамещения в России Т. Кулистикова

Вызванные санкциями сложности с импортом семян томатов для защищенного грунта могут поставить под вопрос дальнейший рост самообеспеченности. Об этом в ходе форма «”Магнит” и агробизнес: партнерство в интересах покупателей» сказала старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Варвара Сердюкова. По ее словам, томаты защищенного грунта — очень яркий пример импортозамещения в России. Так, за последние семь лет их производство в коммерческом секторе выросло практически в два раза. Емкость рынка за это время увеличилась на 46%.



Но, несмотря на то, что самообеспеченность томатами растет, в несезон в Россию активно поступает импорт. «Динамика импорта идет по убывающей в плане интенсивности поставок продукции <...>. За последние семь лет объемы импорта сократились на 18%, и это достаточно уверенный показатель», — говорит Сердюкова. Лидером по поставкам томатов в 2022 году был Азербайджан, который частично заместил ввоз из Турции, сократившей свою позицию из-за санкций в отношении России.



По словам эксперта, с 2016 года рост производства огурцов защищенного грунта составил 60%, емкость рынка выросла на 22%. «Сейчас мы уже можем говорить о высокой самообеспеченности по огурцу во внесезонный период. В 2016 году это было порядка 83%, сейчас — около 95%», — сравнила Сердюкова. По данным ИКАР, с каждым годом импорт огурца снижается, и для Европейской части России он уже не актуален, но в Сибири и на Дальнем Востоке вопрос самообеспеченности еще стоит, и большая часть импорта в Россию приходится как раз на эти регионы. «В части огурцов защищенного грунта, наверное, будет правильно сказать, что нам стоит внимательнее относиться к экспортной ориентации продукции, потому что периодические всплески предложения <...> приводят к сильным рыночным падениям, отсутствию спроса, вопросам производителей о том, куда девать продукцию», — отметила Сердюкова.



Четкой тенденции роста производства овощей борщевого набора с сезона-2016/17 по 2022/23 не прослеживается, продолжает эксперт. Урожай в коммерческом секторе тесно связан с погодными условиями, но пороговые значения по уровню самообеспеченности почти достигнуты. «У нас был очень интересный сезон-2019/20 — Россия стала нетто-экспортером картофеля, но после этого был краткосрочный период спада», — рассказывает Сердюкова. Однако, по ее словам, в этом году ожидается достаточно хороший урожай — 7,24 млн т (6,61 в сезоне-2021/22). Основным поставщиком картофеля в Россию является Египет, активнее всего импорт идет в марте-июне. При этом азербайджанская продукция составляет большую конкуренцию раннему российскому картофелю, обращает внимание эксперт.



«Сейчас складывается интересная ситуация с луком: в январе-феврале был бурный рост цен, связанный с ограничением экспорта из Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана», — напоминает Сердюкова. По ее словам, на фоне этого отпускные цены на лук в ряде регионов обогнали пиковые значения прошлого года, но к текущему моменту Казахстан выделил квоту на экспорт лука в размере 20 тыс. т, а Киргизия и Узбекистан отменили запрет. «Рынок подуспокоился, но самообеспеченность репчатым луком среди овощей борщевого набора находится на наиболее низких уровнях», — сказала Сердюкова. По ее мнению, в связи с этим производство репчатого лука — интересное направление.



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