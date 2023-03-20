«Магнит» в 2024 году запустит центр по выращиванию зелени

На предприятии будут выращивать более 2,5 тысяч тонн в год различных видов зелени «Магнит»

«Магнит» планирует запустить центр по выращиванию различных видов зелени в первом квартале 2024 года. Это обеспечит треть объемов продукции, реализуемой компанией ежегодно. Об этом рассказал директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу розничной сети Евгений Случевский в ходе форума «Магнит» и агробизнес: партнерство в интересах покупателей в Москве.



По его словам, сначала предприятие будет фасовать покупное сырье, но уже в середине 2024 года соберет первый урожай и переключится на поставки собственной продукции. Случевский добавил, что на предприятии, расположенном на территории индустриального парка «Краснодар», будут выращивать более 2,5 тыс. т в год различных видов зелени: петрушку, укроп, зеленый лук, щавель, шпинат, базилик, мяту, розмарин, рукколу и тимьян. Новая производственная площадка обеспечит треть потребности розничной сети в этой продукции. Предприятие будет закупать отечественные семена, доля импортных на старте не превысит 30%.



«В то же время мы не планируем закрыть 100% потребностей «Магнита» собственным производством. Мы идем в те направления, где есть жесткий дефицит или есть предложения по цене, которая нас не устраивает. Мы ожидаем развития и расширения собственных компетенций по этому направлению», — рассказал он. Случевский отметил, что «Магнит» планирует довести до 80-85% долю собственного производства или за счет партнерской модели взаимодействия с аграриями. По его словам, это позволит отрасли развиваться более эффективно.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова сказала «Агроинвестору», что выращивание свежей зеленой продукции для России очень актуально: даже при небольших сроках хранения свежей импортированной зелени много. «Спрос на данную продукцию существует. Реализованные на текущий момент в России проекты это подтверждают. С каждым годом технологии только совершенствуются. Другой вопрос, что клонировать проекты по выращиванию зеленой продукции пока не сильно спешат», — отметила Козлова.



Она считает, что это связано с большим количеством импортного оборудования для выращивания, с логистическими проблемами по доставке продукции, с климатическими, инфраструктурными и технологическими особенностями России, и в совокупности — с ценовой составляющей конечной продукции. Эксперт отметила, что «Магнит» имеет площадки для реализации в розницу, развивает свою логистику, поэтому при сохранении доступности по ценам имеет все возможности развить на своих площадках этот сегмент, а также удовлетворить и поддерживать спрос потребителей не только верхнего ценового сегмента, но и массового потребителя.



В конце 2021 года «Магнит» открыл вертикальную теплицу рядом с магазином в Краснодаре. Там растет маслянистый зеленый салат, дуболистный зеленый салат, шпинат и базилик. Время созревания — около 20 дней. Затем собранная зелень, которая, по заявлению компании, не содержит пестицидов, будет напрямую поступать в суперстор. Такая теплица исключает затраты на доставку продукции и обеспечивает стабильные круглогодичные поставки зелени без сезонных ограничений. Кроме того, геопонная городская ферма потребляет примерно на 90% меньше воды, чем требуется для выращивания зелени в традиционных теплицах. Чтобы обеспечить растениям точную интенсивность света, необходимую для эффективного роста, используются светодиодные фонари.

