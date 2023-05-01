Площади под капустой в этом году могут сократиться

В 2022 году отпускные цены на капусту в некоторых регионах достигали 4 рубля за килограмм Pixabay

В этом году посевные площади под капустой могут сократиться, считает кандидат сельскохозяйственных наук, директор селекционной станции имени Н. Н. Тимофеева РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, ведущий российский селекционер по культуре капусты Григорий Монахос. «В 2021 году была реальная цена (на капусту), фермеры заработали. Я у них спрашиваю: “Как у вас этот год?”, они говорят, что тогда заработали на два года вперед. В этом году — полубанкроты и банкроты», — сказал он. По словам ученого, в 2022-м отпускные цены на капусту в некоторых районах Дагестана, Ульяновской области достигали 4 руб./кг.



«Почему так произошло? Наши власти понимают, что населению нужны дешевые овощи, — продолжает он. — Выкрутили руки агрохолдингам, фермерам и заставили увеличивать посевные площади на 20%, но на самом деле, по статистике, они увеличены на 10%. Чего добились: урожай вырос, цены — нет», — сетует Монахос. По его словам, в этом году площади будут значительно сокращены, так как поставщики семян говорят о снижении продаж. Хотя нужно учитывать еще и тот факт, что в прошлом году, во время сильного падения курса рубля, многие закупили семена на два года вперед, обращает внимание Монахос.



По данным Росстата, в 2022 году сбор капусты превысил 950 тыс. т (798 тыс. т в 2021-м, 1,04 млн т в 2017-м) при посевной площади в 28,3 тыс. га (25,5 тыс. га и 30 тыс. га соответственно) и урожайности в 33,6 т/га (31,3 т/га и 34 т/га).



Урожайность и посевы лука в прошлом году были рекордными — сбор составил 1,1 млн т, продолжает Монахос. «Как не крути, площади под капустой будут сокращаться или не будут расти. Поэтому мы в селекции больший упор делаем на лук», — рассказывает он. С морковью, продолжает ученый, все не так хорошо: в некоторых регионах она осталась неубранной, но урожайность в целом выросла благодаря переходу на гибриды F1, использованию достаточного объема удобрений и др.

