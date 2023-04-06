В России ускорился рост цен на плодоовощную продукцию

Годовая инфляция замедлилась до 3,29% М. Стулов

По данным Росстата, с 28 марта по 3 апреля цены на плодоовощную продукцию в России увеличились на 1,3%. Неделей ранее рост составлял 1%. Больше всего подорожали огурцы — на 6% против 2,4% неделей ранее. Помидоры выросли в цене на 0,7% (на 1,4% на предыдущей неделе), яблоки — на 0,55% (на 0,51%), бананы — на 0,54% (на 1,4%).



Цены на морковь на прошлой неделе упали на 0,3%, неделей ранее был зафиксирован рост на 0,7%. Стоимость лука снизилась на 1% против роста на 0,2%. Свекла стала дешевле на 0,8% (снижение на 0,8%), капуста — на 0,1% (на 0,3%), картофель — на 0,7% (на 0,75%). С начала года значительнее всего выросла стоимость лука — на 73,5%. Томаты за это время подорожали на 66,2%, морковь — на 25,1%, бананы — на 23,5%, огурцы — на 15,5%, свекла — на 14,5%, яблоки — на 8,8%, картофель — на 6,2%, капуста — на 4,7%.



По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России с 28 марта по 3 апреля замедлилась до 3,29% против 4,3% неделей ранее. На продовольственные товары цены выросли на 0,17% на фоне удорожания плодоовощной продукции. На остальные продовольственные товары темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели.



Так, согласно обзору министерства, снизилась стоимость мясных продуктов, макарон и крупы, замедлился рост цен на масложировую продукцию, сахар и яйца. Возобновился рост цен на молоко и молочную продукцию после снижения неделей ранее.



2 апреля зампред Банка России Алексей Заботкин говорил, что годовая инфляция после снижения в марте-апреле ниже таргета в 4% в мае-июне постепенно начнет расти, прогноз по инфляции на конец 2023 года в 5-7% пока не меняется. «Были высокие значения — февраль, март, апрель прошлого года, соответственно, когда выходят такие эти значения, у нас годовая инфляция быстро замедляется, — цитировал его «Интерфакс». — Начиная с мая и в последующие месяцы [прошлого года] темпы роста цен были очень низкими, а в ряде месяцев даже, как вы помните, отрицательными. Соответственно, когда эти месяцы будут выходить из расчета годовой инфляции, темпы роста годовой инфляции будут повышаться».



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