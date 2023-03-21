Сенатор предложил законодательно закрепить полезность продуктов

В некоторых регионах России потребление овощей достаточно низкое Pixabay

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных считает, что необходимо законодательно обозначить определение полезности продуктов. Об этом он сказал в ходе форума «„Магнит“ и агробизнес: партнерство в интересах покупателей», организованного «Агроинвестором». «У нас в законодательных и подзаконных актах закреплена тема безопасности продуктов питания, их доступность, но нигде не идет речь о полезности продуктов и их влиянии на организм», — отметил Двойных. По мнению сенатора, это будет способствовать росту продолжительности и качества жизни людей. Он подчеркнул, что, по данным врачей и диетологов, в некоторых регионах страны фиксируется крайне низкое потребление фруктов и овощей.



Александр Двойных также напомнил о необходимости законодательно закрепить понятие «фермерской продукции». По его словам, определение должно учитывать и размер предприятия, которое выпускает такую продукцию, и форму производства, чтобы под них разрабатывать меры поддержки. Ранее закрепить определение фермерской продукции на законодательном уровне предлагал Минсельхоз.



В ходе форума Двойных также напомнил прошлую «прямую линию» президента России Владимира Путина, во время которой он говорил, что овощи и фрукты у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме, и это негативно сказывается на их стоимости. По словам сенатора, в связи с вхождением в состав России новых регионов, которые являются аграрно развитыми, в стране может серьезно увеличиться объем производства овощей открытого грунта и фруктов. «Мы думали, что это приведет к снижению цены, но этого не произошло. Это говорит о том, что уровень спекулятивных настроений, особенно в таких агломерациях как Московская и Санкт-Петербургская, достаточно высокий. А низкая конкуренция не позволяет сформировать справедливую цену на сельскохозяйственную продукцию», — отметил Двойных.



Сенатор также признал, что рост стоимости огурцов на 60% за год, а лука на 50%, говорит о том, что в стране нет нормальной инфраструктуры для переработки, сортировки и хранения овощей. Сейчас в разных регионах России реализуются программы по поддержке строительства овощехранилищ, что должно привести к выравниванию стоимости продукции независимо от ее сезонности, сказал он. Также Двойных добавил, что вопрос организации сбыта фермерской плодоовощной продукции находится на особом контроле председателя Совета Федерации. «В этой связи важно обеспечить реализацию фермерской продукции через торговые сети», — подчеркнул сенатор.



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