Минсельхоз предложил законодательно закрепить понятие фермерской продукции

За пять лет число КФХ в стране снизилось на 27% Pixabay

Минсельхоз предлагает закрепить на законодательном уровне понятие фермерской продукции, внеся соответствующие изменения в закон о развитии сельского хозяйства. Об этом в ходе обсуждения в Совете Федерации дополнительных механизмов сбыта фермерской продукции для ее доступности населению сообщила директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза Ксения Шевелкина, пишет ТАСС. По ее мнению, это позволит стимулировать сбыт продукции малого агробизнеса.



Шевелкина отметила, что сельхозпродукция, а также продукция первичной и последующей переработки признается фермерской в случае, если выпускается предприятиями, относящимися к микро- и малому предпринимательству. Таким образом планируется оградить крупный бизнес от возможности использования понятия «фермерское» и тождественных к ним наименований, объяснила Шевелкина.



Директор департамента также напомнила, что сейчас определение «фермер» используется в законодательстве в рамках норм и тождественно понятиям, которые используются в федеральном законе о КФХ. При этом она считает, что уравнение понятия «фермер» с ЛПХ или СПК некорректно.



Шевелкина отметила, что целесообразность введения на законодательном уровне понятия «фермерская продукция» уже прорабатывалась с представителями торговой сети «Магнит». В феврале пресс-служба ритейлера сообщала, что начала тестирование новой модели работы с фермерскими хозяйствами — агрегатор для закупок и поставок их продукции с набором дополнительных сервисов для небольших хозяйств. Через агрегатор фермеры смогут поставлять свою продукцию в различные розничные сети, а также на предприятия HoReCa и в производственные компании. Пилотный проект «Магнит» реализует совместно с правительством Тульской области c ноября 2022 года.



Глава Минсельхоза Тульской области тогда отмечал, что фермеры сталкиваются с трудностями, связанными с доступом к каналам сбыта, высокой стоимостью сырья и оборудования, дефицитом оборотных средств в межсезонье, нехваткой квалифицированных кадров, потерями урожая из-за отсутствия складских мощностей. Исследования рынка, проведенные «Магнитом», говорят о высоком интересе к фермерским продуктам: их готовы покупать 90% опрошенных потребителей. При этом подавляющее большинство покупателей отмечали, что готовы приобретать такие товары чаще, если они будут стоить дешевле, а также с гарантией качества.



В феврале замминистра сельского хозяйства Иван Лебеде предлагал законодательно закрепить статус фермера. Минсельхоз считает, что должна быть классическая форма КФХ. «Поставить точку» в этом вопросе он предлагал в 2023 году.



Результаты сельскохозяйственной микропереписи, проведенной в 2021 году, показали, что за пять лет — по сравнению с результатами Всероссийской сельхозпереписи 2016 года — число КФХ в стране снизилось на 27% (100,1 тыс. против 136,7 тыс.), индивидуальных предпринимателей стало более чем вдвое меньше (18,2 тыс. против 38 тыс. в 2016 году).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

