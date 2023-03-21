«Мираторг» начал работать с фермерами по агроконтрактам

Фермеры могут посадить морковь на небольшом поле и собрать ее вручную Pixabay

Агрохолдинг «Мираторг» начал заключать с фермерами договоры агроконтрактации. Впервые подобные контракты были подписаны в прошлом году, и они были успешными, рассказал коммерческий директор «Мираторга» Сергей Логунов на организованном «Агроинвестором» форуме «„Магнит“ и агробизнес: партнерство в интересах покупателей». «По большей части мы контрактуем сырье для собственной переработки», — уточнил Логунов.



По его словам, в начале сезона «Мираторг» определяет сельскохозяйственные культуры, которые не хочет или не может выращивать самостоятельно, и контрактует их у фермеров. При этом агрохолдинг придерживается принципов, аналогичных тем, что применяет для своих агроконтрактов торговая сеть «Магнит»: авансирует производство, определяет график отгрузок и так далее. «У небольших предприятий есть преимущества: они гибче, могут посадить поле, например, моркови, собрать ее вручную и расфасовать. Мы этого делать не можем, так как наше преимущество — выпуск массового продукта», — объяснил Логунов. Он также подчеркнул, что у компании гибкие подходы в приемке продукции, которые учитывают погодные условия и другие существующие на рынке реалии.



При этом «Мираторг» и сам как производитель овощей работает по агроконтрактам с «Магнитом». Такая форма сотрудничества интересна крупному бизнесу, потому что благодаря ей обеспечивается стабильность продаж, появляется возможность загрузить мощности предприятия и повысить рентабельность производства. Кроме того, агроконтракты выгодны, поскольку позволяют исключить посредника из цепочки поставок, а деньги, которые получает это дополнительное звено, вкладывать в качество продукции.



В ходе форума Логунов также рассказал, что «Мираторг» активно выпускает различные новинки, которые тестируются на полках собственной розничной сети компании. В частности, только в этом году в сегменте плодоовощной продукции холдинг уже выпустил два новых продукта: картофель для микроволновых печей, который продается в «Магните» и супермаркетах «Мираторг», и цветную морковь. При этом вторая новинка не нашла отклика у покупателей, признал топ-менеджер. В следующем году компания планирует начать реализацию арбузов раннего урожая, которые выращиваются на собственной производственной площадке в Ставрополье.



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