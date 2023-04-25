В Европе резко выросли цены на продукты

К концу апреля годовая инфляция в России составляет около 2,5% Е. Разумный

За последний год в разных странах Европы наблюдается стремительное подорожание продуктов питания, сообщает портал Politika со ссылкой на заявление представителей статистического бюро Евросоюза Eurostat. Наиболее значительный прирост в Венгрии, где цены на еду за год выросли более чем на 45%, в Словакии подорожание составило 29%.



В России в марте 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022-го потребительские цены на продовольственные товары увеличились на 2,57%. Рост за первый квартал относительно аналогичного периода прошлого года составил 7,23%. По прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2023 года общая инфляция ожидается на уровне 5,5%, а в 2024-м показатель опустится до 4%. В соответствии с базовым сценарием ЦБ по итогам этого года годовая инфляция составит 5-7%.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что с марта по осень 2022 года увеличение цен на продовольствие был очень активным. Это произошло за счет реакции внутреннего и мирового рынков на СВО. Сейчас, по словам эксперта, цены растут гораздо медленнее. «В дальнейшем многое будет зависеть от курса рубля и соотношении урожая в России и в мире. Если с этими показателями все будет хорошо, то повышение цен будет умеренным», — считает эксперт.



По словам директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, рост цен на 7% — это «ползучая» инфляция, находящаяся в разумных пределах. «Причем продуктовая инфляция всегда выше общего индекса цен. В прошлом году в апреле инфляция была 17%, а продовольственная — 19%. Поэтому сегодняшний низкий рост — это сравнение с высокой базой прошлого года», — объяснил эксперт. По его прогнозу, к концу года общий индекс цен может составить 6-8%, в продовольствии — около 9%.



Согласно материалам Росстата, в марте рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 20 субъектах России. В наибольшей степени (на 0,7%) в республике Карелия, Калужской, Московской и Томской областях. В Москве цены за месяц выросли на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,6% (с начала года — прирост цен составил 1,8% и 1,9% соответственно).



В марте среди продовольственных товаров заметный рост цен наблюдался на яйца куриные — на 3,6%, в том числе в 48 субъектах России — на 0,2-5%, в 31 субъекте — на 5,1-11,1%. В шести регионах яйца куриные стали дешевле на 0,2-3%. Кроме того выросли цены: на смеси сухие молочные для детского питания — на 1,9%, мороженую неразделанную рыбу, сахар-песок, фруктовые соки — на 1,3%, кальмары мороженые, икру лососевых рыб отечественную, муку пшеничную — на 1,2%, сырокопченые колбасы, креветки мороженые, рыбу соленую, маринованную, копченую, консервы рыбные, молоко сгущенное, хлеб ржаной, зефир, пастилу, торты, пшено, воду минеральную и питьевую — на 0,5%.



Повышение стоимости помидоров составило 18,1%, винограда — 7,6%, зелени свежей и бананов — 5,2%, груш — 5%, грибов — 3,5%, лука — 2,7%, яблок — 1,6%, моркови — 1%. Цены на огурцы снизились на 21,8%, картофель — на 4,6%, апельсины — на 2,1%, капусту белокочанную — на 1,9%, овощи и ягоды замороженные — на 0,7%, свеклу столовую — на 0,6%, чеснок, лимоны и орехи — на 0,4%.



К концу апреля годовая инфляция в России составляет около 2,5%, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». «Зарплаты активно растут, инфляция остается низкой <…> Банковское кредитование продолжается. Оно не ведет сейчас к инфляционным рискам, при этом поддерживает и потребительский спрос, спрос на недвижимость и корпоративное кредитование», — приводит его слова ТАСС.



Остапкович сказал «Агроинвестору», что текущие низкие показатели инфляции — это не эффект низкой базы, а сравнение с предыдущим периодом. «Это статистический эффект, на него не нужно обращать внимание. Если мы сравним показатели в следующем году, они будут совсем другие. Центробанк сейчас держит прогноз по инфляции на уровне около 5%. Я думаю, она будет повыше, так как рубль падает, а 10% снижения рубля к доллару дает около 1% прироста инфляции», — объяснил эксперт.



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