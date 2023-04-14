В этом году потребление мяса в России достигнет 80 кг на человека

Животноводство — один из самых успешно выстроенных проектов бизнеса и государства в плане импортозамещения​ М. Стулов

В течение почти десяти лет в России ставятся рекорды по потреблению мяса, и в этом году, скорее всего, оно превысит рекордные 80 кг на душу населения. Об этом в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» сказал руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. По его мнению, животноводство — один из самых успешно выстроенных проектов бизнеса и государства в плане импортозамещения.



«Для потребителя это хорошо. Для производителя это означает усиление конкуренции, неизбежно увеличение концентрации рынка в тех отраслях, где работает эффект масштаба. Например, в свиноводстве, птицеводстве эффект масштаба работает, и, скорее всего, здесь будет концентрация усиливаться», — сказал Дальнов. В молочном скотоводстве это ощущается меньше благодаря «пространству» для средних и малых предприятий, особенно если они встраиваются в локальные цепочки с нишевыми продуктами.



По словам Дальнова, спрос отражается на розничных ценах. Однако нельзя опираться только на доходы населения, когда речь идет о спросе, так как существует и неравномерность распределения доходов. «Цена — это фактор, который влияет на спрос в краткосрочной перспективе больше всего, но традиции потребления все перекрывают в долгосрочной перспективе», — отметил Дальнов, добавляя, что также на спрос влияют «истории, которые люди рассказывают друг другу», делясь мнением о том или ином продукте. Также на спрос влияет постепенное изменение отношения к содержанию и качеству жиров и углеводов в продуктах.



«Хороший тренд для животноводов, который живет и никуда не собирается уходить, — clean label или “чистая этикета”. Животноводы производят понятные, простые продукты с очень короткой этикеткой. Производители ультрапереработанных продуктов, растительного “мяса”, “молока” этим похвастаться не могут — у них этикетка гораздо длиннее. Этот фактор стремления к чистой этикетке — то, что идет на пользу», — уверен эксперт.



В России есть проблема с продолжительностью жизни, и не исключено, что она связана с питанием, и государство может на нее повлиять, считает Дальнов. Для этого, например, можно финансировать исследования в области здорового питания; провести ревизию исследований и источников в этой области и дать рекомендации; провести ревизию рационов питания в образовательных учреждениях, программ обучения диетологов; принять закон о лоббировании; ввести ограничения рекламы отдельных продуктов, периодически проводить рекламные социальные кампании, направленные на улучшение рациона; регулировать спрос с помощью программ продовольственной помощи. «Обычно контраргумент — нет денег, но деньги можно найти через акцизы. Я понимаю, что это выпускание джинна из бутылки, но, наверное, это придется сделать», — заключил Дальнов.



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