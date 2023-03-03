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Форум «Магнит» и агробизнес
Форум «Магнит» и агробизнес

ФАС предлагает расширить список товаров, на которые нельзя будет повышать цены

Инициатива направлена на недопущение спекулятивного роста стоимости различной продукции

| Агроинвестор |

Предыдущие попытки регулирования цен в среднесрочной и долгосрочной перспективах сопровождались сокращением ассортимента и возникновением локального дефицита
Предыдущие попытки регулирования цен в среднесрочной и долгосрочной перспективах сопровождались сокращением ассортимента и возникновением локального дефицита

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает расширить список товаров, на которые нельзя будет необоснованно повышать цены, пишут «Ведомости». По данным издания, в феврале служба вынесла на рассмотрение рабочей группы по регуляторной гильотине новую версию законопроекта об ужесточении контроля стоимости продукции в случае спекулятивного роста цен в 2023—2024 годах.

В прошлой версии документа летом 2022 года ФАС предлагала взять под контроль увеличение цен более чем на 30% в течение 60 дней только на социально значимые продукты питания. За это ритейлерам в случае нарушений могли бы вынести предупреждение или выписать штраф. Но этот проект в итоге получил отрицательное заключение комиссии по оценке регулирующего воздействия. Теперь ФАС убрала из документа термин «социально значимые товары». Там говорится, что формированием конечного списка продуктов в итоге должно заниматься правительство.

Представитель ФАС сообщил «Ведомостям», что предлагаемый механизм в первую очередь направлен на недопущение спекулятивного повышения цен на продукцию. О каких именно товарах идет речь, он не уточнил, отметив, что к определению «социально значимые товары» поступил ряд замечаний, связанных с тем, что этот термин не предусмотрен законодательством. 

Из новой версии законопроекта также следует, что под контроль службы подпадут компании с годовой выручкой более 800 млн руб. Сейчас же антимонопольное законодательство запрещает согласованные действия только сетям, которые совокупно занимают не менее 20% рынка.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев сказал «», что признает потенциальные риски применения положений законопроекта, изложенные в заключении об оценке регулирующего воздействия. В частности, непонятны критерии оценки существенного изменения уровня спроса или предложения товара. «Законопроект не дает понимания о критериях оценки согласованности действий — это может привести к признанию согласованными действиями любого однотипного поведения участников рынка, и привести к значительному росту издержек бизнеса на доказывание обратного. Есть ряд технических нюансов, которые также могут помешать исполнению требований закона», — считает он.

Зампред правления ассоциации «» Дмитрий Леонов ранее говорил «», что все предыдущие попытки регулирования цен в среднесрочной и долгосрочной перспективах не давали ощутимых результатов и сопровождались сокращением ассортимента и возникновением локального дефицита на полке. «Такие риски всегда присутствуют при внедрении механизмов внешнего регулирования. Рыночные методы, в основе которых лежит здоровая конкуренция, традиционно вносят меньше искажений в бизнес-процессы как сетей, так и поставщиков», — отмечал он.


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