Хозяйство «Магнита» начало посевную в Липецкой области

За счет вовлечения в оборот залежных земель общая площадь сева увеличится до 3,7 тысячи гектаров Pixabay

Принадлежащее «Магниту» хозяйство «Москва на Дону» начало посевную кампанию в Липецкой области. За счет вовлечения в оборот залежных земель общая площадь сева увеличится почти на 180 га до 3,7 тыс. га, сообщила пресс-служба ритейлера. Предприятие выращивает картофель, свеклу и морковь, также в севообороте присутствуют пшеница, соя и подсолнечник.



В этом году компания рассчитывает увеличить сбор картофеля, свеклы и моркови почти в 1,5 раза до 29,2 тыс. т, в том числе картофеля — до 20,6 тыс. т. Кроме того, «Магнит» планирует расширить ассортимент выращиваемых культур за счет нишевых продуктов, спрос на которые растет. Например, кроме массовых сортов картофеля специалисты компании вырастят сорта «Индиго» и «Синеглазка». Также «Магнит» рассматривает возможность сева чеснока, белокочанной капусты и сахарной свеклы в следующих сезонах.



«В прошлом году нам удалось добиться высокой урожайности и увеличить сбор овощей, несмотря на непростые погодные условия во время уборочной кампании, — говорит директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу розничной сети «Магнит» Евгений Случевский. — В этом году рассчитываем на еще более высокие показатели, причем не только за счет расширения посевных площадей. Подготовку к новому сезону специалисты “Магнита” начали летом прошлого года с тщательного отбора российских поставщиков качественных семян, средств защиты растений и оборудования».



В 2022 году в России было собрано 18,8 млн т картофеля и 13 млн т овощей. Никаких ограничений импорта этой продукции вводить не планируется: несмотря на достаточный объем урожая, его не удается сохранить до конца сезона из-за нехватки современных хранилищ, сказала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, пишет ТАСС. «Если мы будем заниматься выведением сортов, которые обладают большей лежкостью и при этом не портятся, остаются в нормальных потребительских характеристиках, тогда будем уходить в дополнительную потребность. Но пока мы живем в этом ключе и, конечно, никаких ограничений по импорту быть не может, потому что тогда мы остаемся без нужного объема продукции», — добавила она.

Благодаря проведенной в прошлом году модернизации фасовочных линий, их мощности выросли на 70%. Это позволит компании улучшить качество конечной продукции, быстрее поставлять ее в магазины и минимизировать потери. Кроме того, в этом году «Магнит» начнет фасовать картофель в потребительскую упаковку меньшего объема (по 2-2,5 кг) в дополнение к традиционным мешкам по 25 кг.



Продукция поставляется в магазины «Магнит» в ближайших к хозяйству регионах. Пик поставок приходится на август-сентябрь: в этот период доля собственной продукции в структуре продаж овощей борщевой группы по отдельным культурам достигает 22%. Собственное производство позволяет «Магниту» не только контролировать качество продукции по всей цепочке от поля до полки, но и накапливать экспертизу, необходимую для работы с поставщиками-сельхозпроизводителями, работающими с сетью по агроконтрактам.



В 2022 году по модели агроконтракта в «Магнит» было поставлено свыше 340 тыс. т продукции, это чуть более чем на 10% выше результата 2021 года, ранее рассказывал «Агроинвестору» Случевский. Однако потребности сети намного выше, сейчас за счет агроконтрактов они обеспечены немногим больше, чем на 30%, отмечал он. Цель ритейлера — 80%. В этом году «Магнит» рассчитывает обеспечить за счет агроконтрактов 50% своей потребности в плодоовощной продукции.



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