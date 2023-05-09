В ряде регионов продолжается цветение яблонь

Цветение садов идет хорошими темпами, хотя есть некоторые локальные проблемы. Об этом «Агроинвестору» рассказал президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин, добавив, что основными факторами, мешающими отрасли развиваться, остаются импорт яблок в сезон их сбора и поставки низкокачественных импортных саженцев.
В целом, по его наблюдениям, зимовка садов прошла нормально, в ряде регионов уже началось цветение яблонь. «Конечно, были некоторые локальные проблемы, например, на незначительной территории Волгоградской области в середине апреля по цветению яблонь прошли заморозки, и 80% цветков почернели, на небольшой части Ставропольского края по цветению прошел град, и побил некоторые цветки», — поделился он.
По словам Муханина, сейчас яблони цветут в регионах южнее юга Воронежской области, а в Краснодарском крае цветение уже закончилось. В Центре России яблоневые сады находятся на стадии образования бутона по основным сортам — холода в последнюю неделю апреля сдержали процесс цветения. Массовое цветение в Центре, по его прогнозам, начнется 9-10 мая, при условии, что продержится теплая погода.
В пресс-службе «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева (Краснодарский край) «Агроинвестору» сообщили, что семечковые и косточковые сады, в том числе молодые, перезимовали хорошо, подмерзаний не было. Сейчас семечковый сад находится в завершающей фазе цветения, а на косточковых деревьях уже заметны будущие плоды. «О видах на урожай пока говорить рано, — поделилась представитель пресс-службы агрохолдинга. — Для косточкового сада нам нужно еще две недели, чтобы прошло естественное осыпание завязи. Семечковому саду для этого потребуется еще недели три. В целом, судя по цветению, прогноз благоприятный».
Главный агроном плодово-ягодной компании «Сургутское» (ЯФО™, входит в агрохолдинг «Зерно жизни») Ольга Чернова отметила, что зима для садов предприятия и в Самарской, и в Пензенской областях выдалась непростой. «Но, к счастью, вроде бы обошлось без больших потерь, — добавила она. — Сильнее пострадали деревья в Сергиевских садах (Сергиевский район Самарской области). Дело в том, что накануне Нового года здесь прошел ледяной дождь, а следом пришли сильные морозы (до -35 градусов), продержавшиеся несколько дней. Такую “комбинацию” не выдержали, прежде всего, кварталы, расположенные на возвышенностях: примерно у 40% яблонь подмерзли и древесина, и цветочные почки. Благо, площадь этой “мерзлоты” всего лишь 2 га из 400 га плодоносящего сада (пострадали, в основном, сорта Жигулевское и Кутузовец). Все необходимые “реанимационные” работы выполнены в срок, но оценивать результаты пока рано». В целом состояние садов «Сургутского» она считает удовлетворительным и в Самарской области, и в Пензенской.
Цветение яблонь в регионе по состоянию на 4 мая только начиналось, поэтому прогнозы на урожай делать пока рано, считает Чернова. «Только-только начали распускаться цветы на летних сортах, которые, судя по их состоянию, перезимовали лучше всех», — прокомментировала она «Агроинвестору». В связи с тем, что регионы, где расположены сады «Сургутского», относятся к зонам рискованного земледелия, урожай будет во многом зависеть от погоды. «После аномально ранней весны и сильной жары в конце апреля столбики термометров поползли вниз и усилились ветра, — отметила Чернова. — Последние два фактора влияют на вылет пчел, опыление деревьев, что, в свою очередь, определяет процент завязываемости плодов. Вторая серьезная опасность — это возвратные заморозки, которые могут повредить не только цветочные почки, но и молодую завязь. Нередким явлением в нашем регионе являются также летние ураганы и град. Всего один такой способен навредить всему урожаю».
Синоптики обещают, что лето будет засушливым, добавила главный агроном «Сургутского». Это тоже высокая степень риска для сада. «Если засуха будет долгой, а температуры высокими, то деревья могут либо сбросить часть завязи, либо плоды ко времени сбора могут не набрать необходимую массу», — пояснила она.
В большинстве районов Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов условия для формирования урожая плодовых культур были не очень благоприятными из-за частых дождей, сильного ветра и заморозков, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, которого цитирует «Интерфакс». «Ситуация такова: там, где уже наблюдалось цветение и [оно] завершилось, ситуация отличная. Там, где цветение еще начиналось, и заморозки повредили цветочки, там сложная ситуация», — сказал он. Вильфанд уточнил, что «на юге во многих случаях завязи даже не сформировались из-за сильных дождей и холодной погоды с градом».
Планы по закладке новых садов у инвесторов есть. «В общей сложности, в этом году может быть заложено 14 тыс. га новых садов, — рассказал Муханин. — Пока этот план выполняется, но он может быть скорректирован в силу того, что в ряде регионов садоводы не получили субсидии, поскольку в этом году на данное направление в целом их было выделено мало». По словам Муханина, в некоторых регионах одни хозяйства получили господдержку в полном объеме, а какие-то не получили вовсе. Это, считает он, несправедливо: выделенные средства стоило бы разделить на всех инвесторов поровну. «В итоге мы уже наблюдаем резкое снижение темпов закладки питомников», — обратил внимание он.
Ситуация усугубляется активным импортов дешевых саженцев из дружественных стран, продолжает Муханин, тогда как отечественные предприятия «миллионами утилизируют подвой и сотнями тысяч — посадочный материал». При этом, добавил он, саженцы, поступающие в нашу страну беспошлинно из Сербии, низкого качества, не тех сортов, а зачастую и с болезнями. «Мы десять лет развивали садоводство, чтобы теперь отдавать деньги иностранным фермерам. В прошлом сезоне мы отдали на посадочный материал 350 млн евро, которые работают теперь на европейскую экономику», — посетовал Муханин. Как ранее писал «Агроинвестор», со второго полугодия 2023-го Минсельхоз планирует субсидировать только тех садоводов, которые при закладке садов используют отечественные саженцы.
«Вторая проблема — импорт яблока в высокий сезон, — отметил Муханин. — Официально мы производим его 1,6 млн т, но по факту — 2,5 млн т, просто многие фермеры реализуют свою продукцию на местном рынке». В этом сезоне осенью яблоко из Европы реэкспортом попадало в Россию через Молдавию. «Многие фермеры в итоге уходят из бизнеса, распродают технику, поскольку они не могут конкурировать осенью с дешевым яблоком из Европы. И именно для того, чтобы их поддержать, необходимо закрывать импорт яблок хотя бы до Нового года. В этот период пусть зарубежные поставщики конкурируют с серьезными российскими агрохолдингами, но небольшим компаниям необходимо давать возможность распродать свой товар», — уверен Муханин.
По прогнозу Минсельхоза, в 2023 году урожай плодов и ягод в товарном секторе может увеличиться до 1,76 млн т против 1,72 млн т в 2022-м. К 2030 году валовой сбор может вырасти примерно до 2,5 млн т. Общую площадь многолетних насаждений к этому сроку предполагается расширить со 172 тыс. га до 201 тыс. га.
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