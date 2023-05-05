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Потенциал рынка фруктов и ягод в России оценивается в 14,6 млн тонн

Это на 70% больше, чем сейчас

| Агроинвестор |

Среднедушевое потребление фруктов и ягод на 37% меньше рекомендованной Минздравом нормы
Среднедушевое потребление фруктов и ягод на 37% меньше рекомендованной Минздравом нормы

Потенциальная емкость рынка фруктов и ягод в России почти на 70% выше текущего показателя и составляет 14,6 млн т, подсчитали аналитики ГК «Интерагро» с учетом текущей динамики потребления и рекомендованных норм. Объем рынка по итогам 2022 года они оценили в 8,8 млн т.

Несмотря на экономические сложности, в плодово-ягодном секторе сохраняются значительные возможности для роста на фоне высокой зависимости от импорта и недостаточного потребления фруктов и ягод по сравнению с рекомендованной Минздравом нормой, говорится в исследовании «Интерагро». Объемы ввоза плодов и ягод в последние годы снижаются, однако доля импорта в ресурсах существенна — свыше 40%.

Среднедушевое потребление фруктов и ягод составляет 63 кг в год, что на 37% меньше, чем рекомендованная Минздравом норма. Причем за последние 10 лет потребление увеличивалось в среднем всего на 0,6% в год, а в 2022-м оно снизилось на 5% до 60 кг на человека на фоне ухудшения уровня жизни населения, отмечают аналитики «Интерагро». Поскольку Минэкономразвития прогнозирует восстановление реальных располагаемых доходов населения, можно ожидать, что к концу 2024 года потребление фруктов и ягод вернется к уровню 2021 года, говорится в исследовании.

В 2022 году валовой сбор плодов и ягод составил 4,3 млн т, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Среднегодовые темпы роста производства с 2011 года составили 5%. Среди основных системных проблем сектора аналитики «Интерагро» называют дефицит крупноплодных высокотоварных скороспелых отечественных сортов, пригодных для возделывания в интенсивных садах (оценочно, 60-70% таких сортов — импорт); недостаточный объем производства качественных оздоровленных саженцев, для интенсивных садов; низкая обеспеченность мощностями по хранению и доработке плодово-ягодной продукции; низкие темпы закладки современных интенсивных садов; неудовлетворительный уровень механизации производства; высокий уровень конкуренции с импортной продукцией.

Как ранее писал «», со второго полугодия 2023-го российские садоводы смогут получать субсидии на закладку садов только при условии, если используют отечественные саженцы. «Играть в лотерею "привезут — не привезут саженцы" мы больше не можем», — сказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на сессии по садоводству в ходе Кавказской инвестиционной выставки.

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