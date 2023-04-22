Немного другое фермерство: как в России производят спаржу

Самый крупный российский производитель — осетинская «Долина спаржи» — в прошлом году собрала 150 тонн спаржи flickr.com

О спарже в России впервые заговорили на самом высоком уровне: вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручению Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину рассмотреть возможность выделения субсидий российским производителям этой культуры. Поводом для этого стало письмо с соответствующей просьбой, которое Абрамченко направил глава Северной Осетии Сергей Меняйло — в этом регионе работает крупнейший в стране производитель спаржи. О том, что из себя представляет российский рынок спаржи, с какими сложностями сталкиваются выращивающие ее фермеры, и какие нужны инвестиции для закладки плантации спаржи, разбирался «Агроинвестор».



На рынке преобладает импорт

Спаржу в Россию преимущественно импортируют. Самый крупный российский производитель этой сельскохозяйственной культуры — осетинская «Долина спаржи» — в прошлом году собрала 150 т с 55 га, писал «РБК Кавказ». По словам Меняйло, российские производители спаржи обеспечивают всего 10% потребностей рынка в этом продукте. Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина оценивает объем российского производства спаржи в 200-250 т, а ежегодное потребление — на уровне 500-600 т.



По данным агентства Roif Expert, основные поставщики спаржи в Россию — Китай, Перу и Мексика. На эти страны в 2021 году приходилось порядка 83% ее ввоза в страну. Издание East Fruit добавляет, что спаржу также везут из Таиланда, а в последнее время — из Грузии и Армении.



Продажи спаржи в Metro в первом квартале 2023 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022-го в среднем на 15%. Ритейлер связывает это с развитием прямого импорта спаржи из Таиланда, Перу, Кении и Египта. «Сейчас большая часть поставок приходит из Турции. Также у собственной торговой марки Metro Chef, которая ориентирована на профессиональных шеф-поваров, есть в наличии быстрозамороженная спаржа российского производителя», — рассказали «Агроинвестору» в пресс-службе Metro.



Продажи спаржи в «Самокате» в 2022 году выросли на 39%, в 2023-м прогнозируется увеличение на 60%. «Большинство заказов приходится на весну и лето: в этот период „Самокат“ предлагает спаржу от российских производителей и фермеров. В остальное время преобладает импортная спаржа», — комментирует менеджер по маркетингу категорий «Самоката» Анатолий Галенко.



Спаржа пользуется спросом, и повышенный интерес к ней фиксировался в последнее время, что, возможно, было связано с периодом Великого поста, рассказали «Агроинвестору» в пресс-службе «Азбуки вкуса». «Сейчас мы продаем крупную зеленую и белую спаржу из Перу, мини-спаржу из Таиланда, это наш собственный импорт, доставляем ее на самолетах, поэтому она доступна круглый год. Сезон отечественной спаржи начинается в мае и длится чуть больше месяца. Также параллельно с сезоном отечественной спаржи мы закупаем спаржу из Армении, она имеет сертификат organic», — добавил представитель ритейлера.







Кто и зачем выращивает спаржу в России

В России производством этой культуры, кроме «Долины спаржи», занимаются совсем немного компаний и фермерских хозяйств, например, «Рассвет» (Нижегородская область), «Агрофирма „Отечественный экопродукт”» (Московская область), «Эколомна» (Московская область) «8 Садов» (Калининградская область) и «Спаржа Черноземья» (Воронежская область). EastFruit ранее писал, что также существует множество небольших полулюбительских плантаций спаржи в окрестностях крупных российских городов.



Глава крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Спаржа Черноземья» Олег Жолобенко рассказал «Агроинвестору», что решил заняться спаржей, потому что это высокомаржинальный продукт, и у нее нет конкурентов: это первый овощ открытого грунта, который созревает в России. «Я на юге воронежской области 25 апреля уже собираю урожай, когда другие фермеры еще ничего сажать не начинают», — говорит Жолобенко. «Спаржа Черноземья» работает с 2018 года, в прошлом году фермер собрал 20 т спаржи, в этом ожидает урожай на уровне 25-30 т в чистом весе, который поступит на полки супермаркетов и оптовым покупателям. Посевы у «Спаржи Черноземья» за этот период выросли с 7 га до 12 га. Всего, по оценке главы КФХ, в России спаржа выращивается на площади 120 га.



«Я француз, и с детства мы с отцом занимались спаржей. Это известная для меня культура, я привык есть спаржу как сезонный продукт. Кроме того, хотелось делать что-то за пределами Москвы, больше находиться на природе», — рассказал «Агроинвестору» Николя Буассе, который в 2015 году вместе со своим партнером Виктором Рымовым основал предприятие «Эколомна» и начал выращивать спаржу недалеко от подмосковного города Коломна, вдоль реки Ока. Стимулом для этого, по словам Буассе, также стало то, что семь-восемь лет назад на полках российских магазинов была только импортная спаржа «без истинного свежего вкуса», в основном из Мексики и Перу. Выращенная на 1 га в качестве эксперимента спаржа показала хорошие результаты, и сейчас плантация «Эколомны» насчитывает 25 га, а ежегодный урожай — около 20 т.



Соучредитель «8 Садов» Александр Гнут хотел попробовать заняться каким-то производством и искал «некую инновацию». «Мы ездили в Нидерланды, понравилось производство, понравилась эта идея. Плюс, проговорили с Минсельхозом, который отчасти субсидировал это дело, и так все началось», — рассказал Гнут «Агроинвестору». Площадь плантации спаржи «8 Садов» составляет 7 га, в прошлом году урожай предприятия был на уровне 6 т, в этом ожидается 8-9 т.



Производственный потенциал российских производителей спаржи пока незначителен, но динамика носит уверенно восходящий характер: в течение последних лет выращивание спаржи увеличилось почти в 36 раз, подсчитали в Roif Expert.

«Отечественные хозяйства, занимающиеся выращиванием спаржи, как правило, ежегодно увеличивают площади под этой культурой. Есть даже экспорт спаржи из России — пока это крайне небольшие поставки в страны СНГ, но начало положено. В 2023 году ожидается, что отечественные производители получат еще более значительный урожай — до 350-400 т свежей спаржи, — прогнозирует Корягина. — Эти объемы не только значительно потеснят импортные поставки, но и позволят начать выходить на рынок переработанной спаржи, в первую очередь консервированной. А этот рынок уже оценивается в 1,6-1,8 тыс. т ежегодно».



Инвестиции в производство спаржи

Инвестиции в выращивание спаржи составляют около 2,5-3 млн руб. на 1 га при условии ее правильной посадки и соблюдения всех технологий выращивания, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков. По его словам, особенность спаржи в том, что после посадки она может расти на одном месте около 16-20 лет, а фермер в течение этого времени сможет собирать урожай при условии, что он будет бороться с сорняками и подкармливать растение.



По подсчетам Николя Буассе, опытному фермеру, у которого уже есть своя земля, техника и необходимая инфраструктура, для закладки 1 га спаржи потребуется примерно 1 млн руб. — преимущественно на покупку посадочного материала и навоза. В этом случае, если нет необходимости платить за аренду земли, инвестиции начнут окупаться через пять лет. Если учесть, что спаржа растет 15 лет, то фермер будет пять лет работать в минус, а потом 10 лет получать прибыль, отмечает Буассе.



Олег Жолобенко подтверждает, что если нет земли и инфраструктуры, то вложения в закладку 1 га спаржи могут достигать 2-2,5 млн руб., а если нужно купить только посадочный материал, то хватит 1-1,5 млн руб. Александр Гнут также говорит, что в его случае закладка 1 га обошлась в 1-1,5 млн руб., но фермер не стал приобретать дорогостоящую технику и ограничился недорогим ротационным поливом вместо капельного.



«Спаржа — достаточно требовательное растение, и если мы говорим о бизнес-модели, то только год нужно готовить почву для ее высадки, а полноценно давать результат она начнет лишь через три-четыре года», — сказал «Агроинвестору» управляющий партнер агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк. Он также обращает внимание, что спаржа — многолетний овощ, и если фермер ее посадил, то это на 8-10 лет. А когда спаржу уберут, то на этом месте не все можно будет выращивать, а саму спаржу заново можно посадить там только через 10 лет, когда «почва отдохнет».



Кроме того, уборка этой культуры достаточно трудоемкий процесс, осуществляется вручную и требует много персонала, который нужно обучить правильно срезать и сортировать спаржу. Глава «Спаржи Черноземья» добавляет, что на каждый гектар для сбора спаржи выделятся четыре человека. Сложность еще и в том, что побеги спаржи всходят частями — сегодня на одном кусте, завтра — на другом, и срезать их необходимо вовремя, не допуская срезки слишком молодого побега или побега-переростка, обращает внимание Казаков. Спаржу можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах в зависимости от природно-климатических условий определенного региона России, добавляет он.







Особенности производства и реализации спаржи

Рассуждая о сложностях выращивания спаржи, фермеры, кроме того, что она требует много ручного труда при сборе, обращают внимание на отсутствие качественного посадочного материала. «Все заводы селекционеров находятся либо в Нидерландах, либо в Китае, либо в США. Вся спаржа, которая сейчас посажена на коммерческих плантациях в России, это в основном посадочный материал из Нидерландов», — делится Олег Жолобенко.



На отсутствие локальной селекции сетует и сооснователь «Эколомны». «Я контактировал с несколькими лабораториями, никто не умеет работать с семенами и растениями спаржи, чтобы мы могли создать достойный и хороший гибрид», — рассказал Николя Буассе. Он считает, что для развития производства спаржи в России необходимо создавать локальные сорта, а не закупать посадочный материал в Нидерландах. Также фермеры, подчеркивает Буассе, испытывают сложности с отсутствием упаковочных материалов для этого овоща — их надо импортировать, а это отражается на конечной стоимости продукта.



В России также нет культуры потребления спаржи, об этом так или иначе говорили все собеседники «Агроинвестора». Это обстоятельство вкупе с высокой стоимостью продукта и низкой платежеспособностью препятствует становлению спаржи как массового продукта. «У нас долгие годы, начиная с революции, спаржа не была популярной, считалась “буржуйским продуктом”», — отмечает Илья Березнюк. Жолобенко называет отсутствие культуры потребления главной причиной, почему в стране выращивают мало спаржи.



Николя Буассе работает с шеф-поварами, объясняя, как можно использовать спаржу в меню ресторанов. Кроме того, каждый май он проводит в своем хозяйстве фестиваль спаржи, а каждую неделю туда приезжает автобус с туристами, чтобы «люди могли привыкнуть к спарже».



Еще одна особенность спаржи — локальность. Все российские производители этого овоща отмечают, что в идеале его нужно продавать в том регионе, где он выращивается. «8 Садов» реализует спаржу только в Калининградской области, и в компании считают такую стратегию правильной: в прошлом году фермеры продали почти весь урожай в свежем виде, заморозив только 500 кг.



В «Спарже Черноземья» главной задачей в плане реализации продукта называют доставку суточного среза в Москву. Но глава хозяйства считает неправильным, что дистрибуция этого овоща осуществляется через столицу. «В Европе, если фермер выращивает спаржу на юге Нидерландов, он в Берлин ее не повезет. Потому что это локальный овощ: чем раньше мы его доставляем на продажу, тем быстрее и качественнее он будет продаваться в торговых сетях», — уверен Олег Жолобенко.



Аналогичную мысль высказывает и Николя Буассе, подчеркивая, что не стремится продавать спаржу, выращенную в Подмосковье, в Нижнем Новгороде или Екатеринбурге. По его словам, у продукции «Эколомны» три канала сбыта: конечному потребителю, который покупает спаржу непосредственно на плантации или заказывает доставку в интернете; кафе и рестораны, в том числе московские заведения со звездами Мишлен; розничные сети — «Азбука вкуса», «Лента», Metro и «Перекресток». При этом Буассе особо отметил, что российскому производителю необходима защита, обязывающая магазины во время сезона закупать преимущественно отечественную спаржу. Он считает это даже не столько вопросом денег, сколько вопросом этики.



Сектору не хватает господдержки

Глава Северной Осетии в своем письме к Виктории Абрамченко указывал, что отечественные производители спаржи не могут получить субсидии, так как формально эта культура считается многолетней травой. В «НЭО Центре» объясняют, что из-за этого на спаржу не распространяются стимулирующие субсидии на закладку и уход за плантациями, которые действуют для многолетних плодовых и ягодных насаждений.



Соучредитель «Эколомны» также говорить, что специальных субсидий именно под этот овощ нет. При этом государство компенсировало фермеру часть стоимости покупки агрегатов для трактора, рекламирует его продукцию по радио в Коломне, а Минсельхоз каждый год покупает у него спаржу для своих сотрудников.



«8 Садов» смогли частично компенсировать покупку посадочного материала, получив субсидию 2,4 млн руб., но не смогли получить от государства поддержку в размере 200 тыс. за возделывание земли, хотя собрали все необходимые документы. В хозяйстве хотели бы получать субсидии на закупку удобрений, так как это довольно большая статья расходов.



Основатель «Спаржи Черноземья» в 2019 году получил грант как начинающий фермер в размере 1,5 млн руб. На тот момент площадь плантаций составляла 7 га, а вложения в инфраструктуру — 15 млн руб. После этого Олег Жолобенко никаких субсидий не получал и, по его мнению, государственной поддержки производителям спаржи действительно не хватает. «У нас [в сельском хозяйстве] много что субсидируется, есть даже субсидии на сады. Спаржа — это, по сути, тот же сад, который высаживается на 10-12 лет, только овощной. При этом она обладает такими же полезными свойствами, и такой ранней продукции в нашей стране не хватает. У нас в конце апреля стоимость узбекского томата доходит до 700 руб. за кг, а мы можем поставлять свежий овощ за ту же цену», — рассуждает фермер.







Спаржа как стартап

Спаржа в первую очередь интересна небольшим фермерским хозяйствам, которые выращивают ее как монокультуру. Президент ГК «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов сказал «Агроинвестору», что никогда не будет заниматься спаржей. Свое решение он объясняет тем, что работает на севере Московской области, а в этом регионе эта культура без дополнительных агротехнических приемов расти не будет. Также Филиппов не верит в востребованность овоща на российском рынке. В «Мираторге» рассматривали возможность выращивания спаржи в открытом грунте, но в этом случае сезон сбора урожая получается «очень узким». Чтобы собирать спаржу в течение года, нужны теплицы, но это не является специализацией агрохолдинга. Кроме того, рынок спаржи в «Мираторге» считают нишевым, нацеленным на рестораны и премиальный ритейл, а также отмечают, что нет тарифной защиты от импорта.



По мнению гендиректора компании «Агриконсалт» Андрея Голохвастова, спаржа — продукт нишевой, дорогой и сложный, и даже если его потребление в России увеличится в два раза, он не будет особо интересен крупным игрокам. Вместе с тем в Плодоовощном союзе производство спаржи называют перспективным направлением. Спрос на спаржу есть, особенно с учетом запроса общества на здоровое питание. «Сейчас спаржа в Россию поставляется из-за рубежа в основном в замороженном виде, так как в свежем виде и надлежащего качества растению тяжело доехать в условиях существующей логистики», — подчеркивает Казаков. Илья Березнюк полагает, что фермер может неплохо заработать на спарже, но для этого ему нужно целенаправленно заниматься только этой культурой.



«Спаржу не высаживают на площади 200-300 га как пшеницу или подсолнух. За ней нужен уход и ручной сбор — это очень сложно. Поэтому маловероятно, что фермер, который выращивает массовые сельскохозяйственные культуры, перейдет на спаржу. У такого фермера есть трактор John Deere, два механизатора, они по GPS все посеяли, потом обработали и собрали комбайном урожай. Для спаржи нужна куча людей, ручной сбор — это немного другое фермерское хозяйство», — рассуждает Олег Жолобенко.

