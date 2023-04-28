Продажу картофеля, овощей и фруктов в сетках могут запретить

Изменение упаковки может привести к удорожанию продукции Pixabay

На совещании в Минпромторге обсудили инициативу о запрете упаковки и продажи картофеля, овощей открытого грунта и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников совещания. Идея принадлежит Российскому экологическому оператору (РЭО), который поддерживает ограничение использования сеток, но речь идет о реализации в такой упаковке продукции для потребителей. РЭО выступил за ограничение использования такой упаковки из-за сложности ее переработки. Пока конкретных решений не было принято, но идею будут прорабатывать.



Исполнительный директор компании «Русбренд» Алексей Поповичев отметил, что переход на более экологичные материалы является мировым трендом. «Как показывает практика, ограничения должны вводиться постепенно, принимая во внимание своевременность и экономическую целесообразность таких мер», — сказал он «Ведомостям». В качестве альтернативы предлагается использовать пакеты и пленки из пропилена и полиэтилена, а также водостойкую бумагу, говорится в исследовании Института экономической политики им. Егора Гайдара, на которое ссылаются «Ведомости».



Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий сказала изданию, что сетка-рукав является самым дешевым способом упаковки. Так как полиэтиленовые пакеты стоят дороже сетки, их использование может привести к удорожанию конечной продукции, считает она. Согласно исследованию Института Гайдара, затраты одного предприятия на переоборудование и замену упаковочных материалов потребуют до 500 млн руб. инвестиций, в итоге товары могут вырасти в цене примерно на 20%.



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что в случае введения запрета или ограничения на этот тип упаковки, потребитель рискует лишиться привычной фасовки и удобства при покупке. Кроме того, продажа плодоовощной продукции «навалом» изменит привычный вид магазина и будет генерировать увеличенные списания некондиционной продукции в торговых точках. По словам эксперта, поставщики фруктов и овощей на сегодняшний день не видят альтернативы сетке.



Леонов считает, что по параметрам минимизации упаковки на килограмм плодоовощной продукции, прочности и вентиляции сетка — оптимальная упаковка. «Переход на пакеты будет вызывать парниковый эффект и провоцировать гниение, а следовательно — вести к увеличению биологических отходов. Перфорированный полиэтилен меньшей прочности и потребует компенсации толщиной упаковки, а следовательно пропорционально увеличится тоннаж выбрасываемого пластика», — рассуждает он.



Кроме того, для поставщика любая замена упаковочных решений потребует полной замены фасовочного оборудования и это в условиях санкций, подчеркивает Леонов. По его мнению, наиболее правильным экологическим решением является поиск технологий переработки-утилизации использованной упаковки без вмешательства в технологические процессы АПК и товаропроводящей цепочки поставок продовольствия.





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