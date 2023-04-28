Краснодарский край снова предложил ограничить импорт яблок

Потребность России в яблоках составляет 2 млн тонн Pixabay

Минсельхоз Краснодарского края выступил с инициативой ограничить импорт яблок. С таким предложением выступил министр сельского хозяйства региона Федор Дерека на гала-конференции «Абрикос». По его словам, потребность населения России в яблоках составляет 2 млн т, при этом в стране производится 1,5 млн т этих плодов и треть из них выращивается на Кубани. Дерека подчеркнул необходимость ограничения импорта «ненужной продукции», поставляемой из-за рубежа.



Союз «Садоводы Кубани» уже предлагал ограничить ввоз иностранных яблок осенью прошлого года. Тогда руководитель организации Николай Щербаков направлял главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву письмо, в котором просил оказать содействие в запрете импорта плодовой продукции и посадочного материала из недружественных стран, а также в целом ограничить поставки яблок и слив на время уборки и реализации отечественных фруктов. Потери садоводов Краснодарского края от затоваривания рынка импортными яблоками и сливами в 2021 году он оценивал в 4 млрд руб.



Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов сообщил на конференции, что в 2022 году урожай плодово-ягодной продукции на территории России достиг исторического рекорда в 1,7 млн т. Краснодарский край является одним из основных производителей фруктов и ягод в стране, на его долю приходится 40% от всего выращенного урожая, оценил он.



По информации Некрасова, на поддержку садоводства в стране ежегодно направляются значительные средства. В текущем году отрасли будет выделено дополнительно 2,3 млрд руб., что позволит выйти на уровень поддержки в 7,3 млрд руб. Деньги используются на закладку насаждений, развитие питомниководства и льготное кредитование. В сочетании с региональными субсидиями, поддержка садоводства имеет серьезный эффект. Некрасов также подчеркнул важность научного сопровождения для развития отрасли и отметил необходимость новых идей и предложений в этой области.



Поддержка промышленного садоводства на Кубани за три года выросла в два раза, до 1,2 млрд руб., отметил Федор Дерека. В частности, власти края помогают при закладке новых садов интенсивного типа.«Промышленное садоводство — приоритетная отрасль для экономики края, поэтому государственная поддержка садоводческих хозяйств из краевого и федерального бюджетов будет продолжена. Учитывая, что садоводство одна из самых затратных отраслей, был значительно увеличен уровень поддержки по этому направлению», — сказал он (цитата по «РБК Краснодар»).



Ключевым же моментом дальнейшего развития отрасли является повышение конкурентоспособности продукции, считает министр.





