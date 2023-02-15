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Совладельцем «Алма Холдинга» стал экс-президент Международной федерации хоккея

До этого доля в компании принадлежа швейцарской Procuri SA, бенефициарами которой называли французских бизнесменов

| Агроинвестор |

У «Алма Холдинг» около 400 гектаров садов на Кубани
У «Алма Холдинг» около 400 гектаров садов на Кубани

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель стал основным владельцем 54% крупного российского производителя яблок «Алма Холдинг», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. До этого 54% «Алма холдинга» владела швейцарская Procuri SA, бенефициарами которой источники «Коммерсанта» называли французских бизнесменов. Оставшиеся 46% принадлежат компании «Волга Груп Агро», которая входит «Волга Групп» предпринимателя Геннадия Тимченко.

Фазель родился в Швейцарии, но сейчас является гражданином России. О том, что французские инвесторы хотят продать долю в кубанском производителе яблок «Алма Холдинг» стало известно в апреле прошлого года. Тогда «Коммерсант» сообщал, что продать свою долю инвесторы хотят в связи с расширением санкций в отношении Тимченко.

Источник «Агроинвестора» в отрасли рассказал, что «Алма Холдинг» - очень привлекательный актив. «У них качественные сады, есть свои хранилища. Кроме того, у них высокие показатели урожайности — около 80 т/га. Компания является одним из лидеров по производству яблок в России», — сказал он. По его словам, это дорогой проект, раньше он стоил около 3,5 млн руб./га. Какова цена компании сейчас — сказать сложно. 

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин сказал «», что, по его мнению, передача бизнеса российскому инвестору — «только прикрытие», и по факту владельцы останутся прежними. «Дело в том, что сейчас меняется политика. Поэтому истории, когда зарубежная фирма ведет бизнес в России, не приветствуются. А если по договоренности поставить отечественного инвестора, вопросов не возникает. По факту бизнес работает также, как и прежде. Компании, которые имели в своем составе зарубежного инвестора, меняют названия, владельцев, но по факту все остается также, как было», — считает он.

Партнер компании «» Альбина Корягина отметила, что выход иностранных инвесторов из российских проектов в сфере АПК начался еще летом прошлого года, и сейчас этот процесс будет нарастать. Она сказала «», что, в первую очередь, это проблема для самих иностранных инвесторов. «Российский рынок сельхозпродукции — один из крупнейших в мире, он имеет огромный потенциал развития в ближайшем будущем. Так что это действительно тяжелая потеря для них — утрата большого, прибыльного и перспективного рынка, на котором они могли зарабатывать», — считает Корягина.

В то же время, есть потери и с российской стороны, но они совершенно другого масштаба, продолжает она. По словам Корягиной, основными целями привлечения профильных иностранных инвесторов было получение финансирования для развития, доступ к передовым мировым технологиям в агросфере и выстраивание системы экспорта нашей сельхозпродукции на мировые рынки. «С деньгами сейчас активно помогает государство, трансфер значительной части передовых технологий был произведен, работать на мировых рынках мы научились», — перечисляет Корягина.

По ее мнению, в ближайшее время Россия столкнется с эффектом «белорусских креветок» - присутствием иностранных инвесторов в российском АПК опосредованно, через фигуры, облаченные доверием или компании-прокладки на территории СНГ. «Ситуация с Рене Фазелем тому яркое свидетельство», — заключила Корягина.

«Алма Холдинг» основан в 2007 году. В управлении компании находятся 400 га садов на Кубани. В августе 2017 года подконтрольная холдингу «Алма продакшн» ввела в Абинском районе Краснодарского края комплекс по хранению, сортировке, упаковке и товарной обработке фруктов. Инвестиции составили 1 млрд руб. В рамках проекта было построено фруктохранилище мощностью единовременного хранения 6,8 тыс. т, сортировочная линия мощностью до 12 т в час и две упаковочные линии производительностью 5 т в час каждая.

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