Объединение «Сады Ставрополья» вложит 3 млрд рублей в реконструкцию хранилища саженцев

Почти все интенсивные сады, которые были заложены около семи лет назад, работают на саженцах иностранной селекции «Сады Ставрополья»

Плодообъединение «Сады Ставрополья» планирует к концу 2023 года начать реконструкцию хранилища саженцев в Кабардино-Балкарии. Об этом «РБК Кавказ» рассказал председатель совета директоров компании Айдын Ширинов. Он уточнил, что хранилище было построено еще в 2014 году, однако долгое время не использовалось из-за нахождения в процедуре банкротства.



После ее завершения начнется реконструкция. Хранилище входит в имущественный комплекс агрохолдинга «Прохладное», который в 2019 году был признан банкротом, и перейдет в структуру «Садов Ставрополья». Инвестиции в проект составят более 3 млрд руб. Завершить первый этап проекта планируется в 2024 году. Ширинов также рассказал РБК, что на сегодняшний день в России есть засилье импортных саженцев по демпинговым ценам, что очень сильно вредит развитию отечественных производителей саженцев.



Он выразил надежду, что государство в ближайшее время «поставит точку» в этом вопросе и поддержит отечественных производителей, начнет стимулировать приобретение российского посадочного материала. Это должно повысить спрос на отечественную продукцию, а также повлияет на качество, развитие селекции и науки. «Ни о каком запрете ввоза импортных саженцев пока речь не идет, мы лишь добиваемся равных условий с зарубежными питомниками», — уточнил Ширинов РБК.



В 2020 году дочерняя компания ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья» приобрела у одного из банков права требования к ОАО «Прохладное». Сумма задолженности составляла 3,5 млрд руб. Заявлялось, что в дальнейшем новый собственник предприятия планирует переориентировать комплекс на выращивание и хранение плодовой продукции.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сказала «Агроинвестору», что ситуация с саженцами для интенсивных и суперинтенсивных садов в России обстоит «не очень хорошо», а вот с саженцами для традиционных садов все благополучно. «В свое время мы упустили это направление селекции, когда оно бурно развивалось. В российских селекционных центрах сейчас идет, скорее, доращивание саженцев и их размножение. Покупаются однолетние саженцы из-за рубежа, выращиваются, а затем продаются. Это тоже очень важное и нужное дело, но оно не имеет отношения к селекции», — сказала эксперт.



Почти все интенсивные сады, которые были заложены около семи лет назад, работают на саженцах итальянской, польской или сербской селекции, рассказала Решетникова. Она напомнила, что в пятом пакете санкций против России есть запрет на экспорт в нашу страну различного посадочного материала, поэтому ситуация с поставками усугубилась. «Да, идет завоз через третьи страны вроде Казахстана или Турции, но это увеличивает стоимость товара и время доставки, что сказывается на качестве растений — они начинают болеть», — отметила эксперт.



В России есть примеры выращивания саженцев для интенсивных и суперинтенсивных садов, однако их очень мало для удовлетворения спроса, продолжает Решетникова. Еще одна проблема в том, что у таких садов, в отличие от традиционных, где сад может плодоносить 20-50 лет, срок жизни составляет 12-15 лет. При этом яблоки в традиционных садах вырастают разного калибра и формы и чаще идут на промышленную переработку. По словам эксперта, зависимость от импорта посадочного материала в интенсивном садоводстве составляет 80%. В традиционных садах почти на 100% используется отечественная селекция, однако их вклад в товарное производство десертного яблока каждый год сокращается и в целом очень небольшой.

