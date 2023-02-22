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Объединение «Сады Ставрополья» вложит 3 млрд рублей в реконструкцию хранилища саженцев

Зависимость от импорта посадочного материала в интенсивном садоводстве сейчас оценивается в 80%

| Агроинвестор |

Почти все интенсивные сады, которые были заложены около семи лет назад, работают на саженцах иностранной селекции
Почти все интенсивные сады, которые были заложены около семи лет назад, работают на саженцах иностранной селекции

Плодообъединение «Сады Ставрополья» планирует к концу 2023 года начать реконструкцию хранилища саженцев в Кабардино-Балкарии. Об этом «РБК Кавказ» рассказал председатель совета директоров компании Айдын Ширинов. Он уточнил, что хранилище было построено еще в 2014 году, однако долгое время не использовалось из-за нахождения в процедуре банкротства.

После ее завершения начнется реконструкция. Хранилище входит в имущественный комплекс агрохолдинга «Прохладное», который в 2019 году был признан банкротом, и перейдет в структуру «Садов Ставрополья». Инвестиции в проект составят более 3 млрд руб. Завершить первый этап проекта планируется в 2024 году. Ширинов также рассказал РБК, что на сегодняшний день в России есть засилье импортных саженцев по демпинговым ценам, что очень сильно вредит развитию отечественных производителей саженцев.

Он выразил надежду, что государство в ближайшее время «поставит точку» в этом вопросе и поддержит отечественных производителей, начнет стимулировать приобретение российского посадочного материала. Это должно повысить спрос на отечественную продукцию, а также повлияет на качество, развитие селекции и науки. «Ни о каком запрете ввоза импортных саженцев пока речь не идет, мы лишь добиваемся равных условий с зарубежными питомниками», — уточнил Ширинов РБК.

В 2020 году дочерняя компания ООО «Плодообъединение «Сады Ставрополья» приобрела у одного из банков права требования к ОАО «Прохладное». Сумма задолженности составляла 3,5 млрд руб. Заявлялось, что в дальнейшем новый собственник предприятия планирует переориентировать комплекс на выращивание и хранение плодовой продукции.


Гендиректор компании Тамара Решетникова сказала «», что ситуация с саженцами для интенсивных и суперинтенсивных садов в России обстоит «не очень хорошо», а вот с саженцами для традиционных садов все благополучно. «В свое время мы упустили это направление селекции, когда оно бурно развивалось. В российских селекционных центрах сейчас идет, скорее, доращивание саженцев и их размножение. Покупаются однолетние саженцы из-за рубежа, выращиваются, а затем продаются. Это тоже очень важное и нужное дело, но оно не имеет отношения к селекции», — сказала эксперт.

Почти все интенсивные сады, которые были заложены около семи лет назад, работают на саженцах итальянской, польской или сербской селекции, рассказала Решетникова. Она напомнила, что в пятом пакете санкций против России есть запрет на экспорт в нашу страну различного посадочного материала, поэтому ситуация с поставками усугубилась. «Да, идет завоз через третьи страны вроде Казахстана или Турции, но это увеличивает стоимость товара и время доставки, что сказывается на качестве растений — они начинают болеть», — отметила эксперт. 

В России есть примеры выращивания саженцев для интенсивных и суперинтенсивных садов, однако их очень мало для удовлетворения спроса, продолжает Решетникова. Еще одна проблема в том, что у таких садов, в отличие от традиционных, где сад может плодоносить 20-50 лет, срок жизни составляет 12-15 лет. При этом яблоки в традиционных садах вырастают разного калибра и формы и чаще идут на промышленную переработку. По словам эксперта, зависимость от импорта посадочного материала в интенсивном садоводстве составляет 80%. В традиционных садах почти на 100% используется отечественная селекция, однако их вклад в товарное производство десертного яблока каждый год сокращается и в целом очень небольшой.

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