ИКАР предложил стимулировать экспорт молочной продукции частным субсидированием

Запасы молочной продукции длительного хранения достигли рекорда минимум с 2012 года Е. Разумный

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что экспорт молочной продукции из России может помочь снизить избыток товара на рынке и стабилизировать цены, пишет «Интерфакс». Однако из-за ограничений на субсидирование экспорта, установленных ВТО, Россия не может использовать государственные экспортные субсидии, поэтому эффективным может быть механизм частного субсидирования, считает эксперт.



Рылько также отметил, что в 2023 году ситуация в молочном животноводстве и на российском рынке молока очень сложная. Благодаря реализации крупных инвестпроектов и стимулированию производства, в прошлом году была получена вторая по значимости за всю историю страны прибавка молока в товарном секторе. Однако произошло снижение цен на сырое молоко на 15% в крупнотоварном секторе и почти на 20% — у фермеров и в ЛПХ, напомнил он.



Это связано с тем, что молочная отрасль пока не нашла конкурентных экспортных рынков для реализации своей продукции, пояснил эксперт «Интерфаксу». Также есть проблемы поставок продукции из Белоруссии из-за санкций, и страна была вынуждена перенаправить свои ресурсы на Россию. Еще одним фактором является нерастущий платежеспособный спрос на фоне стагнации доходов населения. Это привело к тому, что рынок затоварен, а запасы молочных продуктов находятся на рекордно высоком уровне. «Запасы четырех из пяти молочных продуктов, которые подлежат длительному хранению, на 1 апреля составляют рекордно высокий уровень по крайней мере с 2012 года, а по сливочному маслу чуть уступают рекордному уровню прошлого года», — рассказал Рылько «Интерфаксу».



Накануне Минсельхоз предложил повысить компенсацию затрат на перевозку молочной продукции на экспорт. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на портале нормативных правовых актов. Комментируя эту инициативу, Рылько отметил, что это правильная мера, но она может оказаться недостаточной.



В связи с этим в качестве одного из возможных решений по стабилизации ситуации на молочном рынке глава ИКАР предложил рассмотреть механизм частного субсидирования экспортных операций. «В ряде стран этот инструмент используется очень давно. Путем небольших взносов с производителей товарного молока формируется фонд, из которого частным образом субсидируют поставки на внешний рынок молочных товаров, делают их более конкурентоспособными, — сказал он «Интерфаксу». — Благодаря этим частным субсидиям на зарубежные рынки уходят значимые объемы молочной продукции длительного хранения». Эксперт считает, что координировать эти процессы могут отраслевые союзы. «В настоящее время было бы желательно оперативно расчистить внутренний рынок и остановить падение цен», — добавил он.



В проекте постановления о повышении компенсации затрат на перевозку молочной продукции говорится, что по данным на 1 марта запасы сухого обезжиренного молока увеличились в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 16,2 тыс. т. Это в 3,3 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года. Запасы сливочного масла выросли в 1,5 раза и составили 19,4 тыс. т (уменьшились на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), сыров — в 1,6 раза до 52 тыс. т (увеличились в 1,3 раза), сухого цельного молока — в 1,4 раза до 5,8 тыс. т (рост на 7,8%).



По данным регионов, на которые Минсельхоз ссылается в документе, к 19 апреля средние цены производителей на сырое молоко составили 31,1 руб./кг без НДС. В месячном выражении цена снизилась на 4,2%, в годовом — на 0,4%. Цены на сливочное масло (82,5% жирности) составили 643,8 руб./кг с НДС. За месяц она снизилась на 1,1%, в годовом выражении — выросла на 4,9%. Цена на сыр составила 492 руб./кг. Снижение за месяц — на 0,8%, рост по сравнению с аналогичной датой прошлого года — на 6,5%. Цена на сухое обезжиренное молоко в месячном выражении опустилась на 5,5%, в годовом — на 15,1% и составила 218,6 руб./кг с НДС. В то же время сухое цельное молоко за месяц подорожало на 1,4%, за год — на 7,7%, до 314,7 руб./кг с НДС.



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