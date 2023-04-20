Минсельхоз работает над увеличением экспорта молочной продукции

Сейчас наблюдается снижение экспорта молочных продуктов на 5,8% и рост импорта на 2,3% М. Стулов

Минсельхоз предпринимает шаги по увеличению экспорта молочной продукции из России. Это необходимо для недопущения необоснованного снижения цен для отечественных производителей по всей цепочке формирования добавленной стоимости. Об этом заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев сказал в ходе парламентских слушаний в Госдуме.



Лебедев объяснил, что расширение экспорта необходимо, чтобы эффективнее управлять запасами молочной продукции. Нынешняя ситуация — сокращение экспорта и увеличение импорта в сочетании с нерастущим спросом — привела к увеличению запасов молочной продукции в России. Это оказывает давление на молочный рынок. Сейчас наблюдается снижение экспорта молочных продуктов на 5,8% и рост импорта на 2,3%, уточнил Лебедев.



Он также отметил, что для продвижения молочной продукции на зарубежных рынках организована встреча с крупными производителями сухих молочных продуктов и сыворотки и атташе по АПК. Кроме того, проводится аккредитация предприятий на экспорт. Работа, которую проводит Минсельхоз, должна привести к росту экспорта, который позволит сбалансировать рынок и, как следствие, — стоимость сырого молока в России.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что экспорт молочной продукции остается на невысоком уровне, поэтому данная мера быстрого результата не даст. Также нужно учитывать, что сегодня необходимы оперативные решения, потому что каждую неделю цены снижаются, а значит убытки накапливаются. «Мы хорошо знаем, что оперативно нарастить экспорт, особенно учитывая санкции, не получится, это займет минимум 6-12 месяцев», — считает Петрова.



Глава Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что статистика по экспорту молока и молочных продуктов в 2023 году сейчас недоступна. «Прошлый год закончился для экспортеров неплохо, серьезных изменений не было, поэтому, полагаю, что в этом году процесс идет также. Никаких сложностей с экспортом нет, курс немного снизился, условия улучшились, с логистикой тоже более-менее разобрались», — оценил он.



Сейчас в молочной отрасли складывается непростая ситуация с точки зрения ценового и объемного балансов, но в течение пары месяцев удастся найти баланс, говорил в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. При этом, по его словам, возможности корректировать баланс за счет импорта очень ограничены, потому что из третьих стран он практически обнулился. Однако невысокий курс рубля будет способствовать экспорту даже несмотря на низкие мировые цены, но это процесс длительный, отмечал глава союза.



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