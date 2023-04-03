Ряд переработчиков молока расторгают контракты с поставщиками из-за снижения спроса

В самой сложной ситуации оказались молочники, у которых нет долгосрочных контрактов Pixabay

Ряд поставщиков молока-сырья начали получать от производителей готовой продукции уведомления о расторжении контрактов из-за низкого спроса на часть ассортимента. Таким образом переработчики пытаются вынудить производителей сырого молока снизить цены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Владелец компании-производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев подтверждает, что часть переработчиков пытается расторгнуть контракты с поставщиками. По его словам, крупные игроки обычно заключают договоры минимум на год и оговаривают объемы поставок. В самой сложной ситуации оказались молочники, у которых нет долгосрочных контрактов.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал изданию, что пересмотр контрактов с поставщиками сырья — стандартный процесс для производства молочных продуктов, пик которого приходится на март—апрель перед сезонным ростом объемов производства молока. Заблаговременное уведомление об отказе от закупок — адекватный и добросовестный шаг переработчиков, у которых может меняться потребность в сырье в зависимости от рыночной конъюнктуры, позволяющий поставщику найти нового покупателя.



По словам Груздева, спрос на готовую молочную продукцию падает вслед за снижением реальных доходов населения на фоне роста цен и себестоимости продукции — это стабильный тренд и ждать улучшения ситуации, по его мнению, в ближайшее время не стоит. Эксперт считает, что способствовать росту спроса на сырое молоко может только серьезная активизация экспорта, прежде всего по молокоемким позициям, с которым есть определенные сложности. «Если бы ситуация была связана только с ценовой конъюнктурой, то теоретически можно было бы задействовать механизм товарных интервенции, но если подходить системно, — нам нужен быстрый экспортный рывок, предпосылки для которого сейчас достаточно удачные. Целевые рынки — Китай, страны Персидского залива, MENA и Африки — открыты для российских экспортеров и могут поглотить значительные объемы, а цены на продукцию и курс рубля достаточно комфортны. Ключевых сложностей сейчас две — малое количество аттестованных и готовых к экспорту предприятий, а также сложная и дорогая из-за санкций логистика», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев.



Матвеев говорит, в 2020—2022 годах цена на молочную продукцию росла, а реально располагаемые доходы населения снижались сначала из-за пандемии COVID-19, а потом из-за санкций. «Естественно, это не могло не сказаться на спросе: все подорожало, а зарплаты не увеличились», — добавляет он. Так, по данным Nielsen, за 2022 год спрос на современную молочную продукцию снизился на 15%, в 2023-м — уже на 7,5%, на детское питание — минус 9% и 13% соответственно. При этом торговые сети говорят, что со спросом ничего не происходит, но ритейл не считает продажи в штуках, а только в деньгах. «В деньгах продукция выросла, и получается, что у них произошел рост продаж. Но он был не в натуральном выражении, а только за счет цены. В абсолютном значении продажи снизились», — прокомментировал «Агроинвестору» Матвеев.



Росту спроса на готовую молочную продукцию и сырье могла бы помочь популяризация ее потребления, уверен он. «Мы с экранов телевизоров слышим бред от медийных людей о том, что молочная продукция вредна. Это вранье. Правда в том, что только молоко в сыром виде у некоторых людей после 40 лет может не усваиваться. Но оно не вредное, ведь молоко — это белок, кальций. Однако сейчас этот полезный продукт пытаются заменить различными концентрированными напитками. Альтернатив молоку нет», — уверен Матвеев. По его мнению, сейчас идет пропаганда снижение производства молока в России, в то время как в Европе или Америке активно потребляют обычное коровье молоко, хотя ранее там также было снижение спроса на него.



На прошлой неделе «Агроинвестор» писал, что оптовые цены на сырое молоко резко снизились в марте. Тогда один из источников «Ведомостей» говорил, что они по сравнению с декабрем-январем упали на 5-6 руб. Другой собеседник уточнял, что сырое молоко подешевело на 15%, до 32-33 руб. за 1 кг и «это нездоровая ситуация для рынка». Из-за этого у крупных производителей молока начала снижаться маржа. Кроме того, небольшие хозяйства «будут вынуждены пустить скот под нож» и уйти с рынка, допускал собеседник газеты.



Между тем, как сообщил ТАСС со ссылкой на Минсельхоз, молочная отрасль в России сохраняет стабильность, при необходимости будут выработаны дополнительные меры поддержки ее рентабельности.



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