«Дмитрогорский молочный завод» запустит переработку сыворотки

Российская молочная промышленность вошла в стадию, когда важно перерабатывать сыворотку М. Стулов

«Дмитрогорский молочный завод» (входит в ГК «Агропромкомплектация») принял решение не утилизировать, а перерабатывать сыворотку, оставшуюся после производства творога до коммерчески выгодного продукта. Как сообщила пресс-служба компании, сейчас агрохолдинг реализует проект по реконструкции и модернизации производственных мощностей. Он предполагает увеличение производства творога с 22 т до 50 т в сутки, что выведет компанию в лидеры творожного рынка.



На данный момент почти завершен механический монтаж на участке фильтрации сыворотки, продолжается электромонтаж. Выполнен монтаж фасовочного оборудования, запланирована финишная пусконаладка. Завершено расширение склада готовой продукции более чем в три раза: с 550 тыс. до 1,75 тыс. палето-мест. Также поставлена техника для обслуживания высотных стеллажных систем, завершены общестроительные и начались монтажные работы в энергокомплексе, пусконаладка оборудования в котельных пройдет весной.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что российская молочная промышленность вошла в стадию, когда важно перерабатывать сыворотку, что обусловлено двумя факторами: экологическими требованиями и экономической целесообразностью. В мире сыворотка перерабатывается, включая фракции, что делает предприятия финансово-устойчивыми, а отрасль — более масштабной, отметила она.



По словам Петровой, бренд «Искренне Ваш» (принадлежит «Агропромкомплектации») благодаря широкой рекламной кампании продолжает пользоваться спросом и расширение производственных мощностей позволит агрохолдингу занять большую долю на рынке. В части реализации творожной сыворотки спектр применения достаточно широк: от молочных продуктов до кондитерских изделий и кормов, но это направление необходимо правильно развивать, отметила она.



В апреле прошлого года пресс-служба правительства Тверской области, где реализуется проект, сообщала, что он предусматривает модернизацию аппаратного и творожного цехов, строительство цеха сгущения сыворотки, расширение склада, ввод очистных сооружений и энергокомплекса. Это позволит в 2023 году увеличить объемы переработки молока до 480 т в сутки. Инвестиции в проект оценивались примерно в 4 млрд руб.



«Дмитрогорский молочный завод» расположен в Конаковском районе Тверской области, он был запущен в эксплуатацию в 2018 году. Предприятие имеет максимальный уровень автоматизации и роботизации, выпускает более 140 продуктов, которые поставляются в 19 регионов страны: молоко, кефир, ряженку, сметану, масло, густые и питьевые йогурты. Завод также имеет разрешение на экспорт продукции.



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