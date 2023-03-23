Компания дочери Сулеймана Керимова построит животноводческую ферму в Дагестане

В перспективе предприятие планирует довести поголовье КРС до 1 тысячи животных Pixabay

Компания «Алияк» планирует построить в Дагестане животноводческую ферму на 400 голов КРС, сообщила пресс-служба республиканского правительства. Проектом предусмотрено возведение зданий и сооружений, приобретение племенного дойного стада, автоматизированное доение коров. Также там появятся цеха по переработке молока и мяса, кормоцех, планируется выращивание зеленого корма.



Инвестиции в проект составят 1,3 млрд руб., уточнили «Интерфаксу» в компании. В перспективе предприятие планирует довести поголовье КРС до 1 тыс. голов, овец — до 5 тыс. голов, яков — до 800 голов, лошадей — до 200 голов.



Сейчас разработана проектно-сметная документация, которая направлена на экспертизу, проведены более 2 км линий электропередач, установлен трансформатор, приобретена техника и оборудование на 150,4 млн руб. Также закуплены племенные нетели, молодняк КРС калмыцкой породы, 1,5 тыс. голов МРС.



Также «Алияк» планирует провести реконструкцию роботизированной молочно-товарной фермы в Дагестане. Проблемным вопросом по реализации проекта остается строительство 3,5 км автомобильной дорогой и получение технических условий на увеличение электрической мощности до 600 КВт при 250 КВт имеющейся мощности.



По данным ЕГРЮЛ, ООО «Алияк» было зарегистрировано в Дагестане 13 апреля 2021 года, основной вид деятельности — разведение молочного КРС, производство молока. 99,99% предприятия принадлежит дочери сенатора Сулеймана Керимова — Гульнаре.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

