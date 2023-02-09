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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Молочный союз заявил о возможном падении потребления молока на треть

Для устойчивого развития отрасли нужен технологический суверенитет

| Агроинвестор |

Потребители экономят и заменяют молокоемкую продукцию питьевым молоком
Потребители экономят и заменяют молокоемкую продукцию питьевым молоком

По оценке Молочного союза России, потребление молока в стране может снизиться на 20-30%. Об этом в ходе Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока сказала глава союза Людмила Маницкая. Также она отметила, что спрос на молочную продукцию будет смещаться к бюджетным категориям — этому способствует целый ряд факторов.

Во-первых, влияет снижение доходов населения. «В предыдущие годы производство практически всех основных видов молочной продукции было стабильно или росло. Но в 2022 году снизилось потребление, после чего наметилась стагнация или снижение в переработке. Потребитель удешевляет рацион питания, заменяет молокоемкую продукцию питьевым молоком», — сказала Маницкая. Кроме того, в последние три года производство сырого молока в России почти не увеличивается. По данным союза, в 2022 году производство было на уровне 32,5 млн т — чуть выше, чем в 2021-м (32,3 млн т).

Если говорить о продукции переработки, то тенденции разнонаправленные. Например, в 2022 году производство питьевого молока выросло на 3,5%, сливочного масла — на 12%, сыров — на 1,5%. В тоже время выпуск творога снизился на 6,5%, кисломолочной продукции — на 7,4%, мороженого — на 9-10%, привела данные Маницкая. 

Еще одним негативным фактором является сокращение дойного стада. С 2021 года оно находится на историческом минимуме в 7,8 млн коров, и этот спад пока не удается преодолеть. «Причин много. Это и постоянное удорожание кормов, и дискриминация в энерготарифах в сельском хозяйстве, и зарегулированность, и недостаточная инвестиционная привлекательность», — перечислила Маницкая. 

По ее мнению, молочному животноводству нужна стабильность, повышение инвестиционной привлекательности, усиленная господдержка и племенная база. Глава союза отметила, что снижение поголовья частично компенсируется повышением продуктивности животных. Надои, согласно официальной статистике, растут. В 2021 году они составляли 7 тыс./кг на одну корову, по состоянию на ноябрь 2022 года — повысились до 7,5 тыс./кг.

По мнению Маницкой, недостаточный темп развития сельских территорий, несовершенство механизма агрострахования, а также низкое научно-техническое обеспечение мешают развитию отрасли. «И молочной отрасли, и всему АПК, и всей пищевой промышленности предстоит двигаться курсом на ускоренное импортозамещение. Для устойчивого национального промышленного развития нам нужен так называемый технологический суверенитет», — заключила она. 

Между тем, президент Владимир Путин в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год сказал, что России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, «чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции».


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