В России снизились продажи растительных аналогов молока

В прошлые годы темпы роста категории были довольно высокими из-за низкой базы Bite

Объем продаж растительных аналогов молока в крупнейших розничный торговых сетях России в денежном выражении с января по ноябрь 2022 года упал на 0,7%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование NielsenIQ. При этом за аналогичный период прошлого года рост составлял 17,2%.



При этом продажи традиционного молока за тот же период выросли на 18,2%, сравнили аналитики. С января по ноябрь 2021 года объем продаж этой продукции прибавил 3,3%. Также заметно увеличились денежные продажи сливок — на 17,2% против 4,4% годом ранее и ферментированной продукции (кефиры, ряженки и т. д. ) — на 10,4% против 1%.



Одна из причин падения продаж — сокращение ассортимента и стремление потребителей к экономии в 2022 году, сказал «Агроинвестору» директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества Василий Смирнов. Также многие эксперты и участники рынка связывают отрицательную динамику продаж с уходом популярных зарубежных наименований и сокращением их поставок, продолжает он. В то же время нельзя сказать, что текущее снижение обусловлено низким интересом потребителей, наоборот, в последние годы интерес к продуктам на альтернативной основе только растет, отметил Смирнов.



Другим трендом можно назвать так называемое флекситарианство, или употребление и традиционных молочных, и растительных продуктов, продолжает он. Также, по его словам, не менее важная тенденция, которая не перестает интересовать потребителей — экологичность. По данным опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества, проведенного в октябре 2022 года, экологичное производство продукции становится одним из важнейших факторов для покупки. Абсолютное большинство (97%) россиян в различной степени стремятся бережно относиться к окружающей среде. По сравнению с 2020 годом, с 10% до 26% увеличилась доля покупателей, готовых заплатить больше за продукты, производство которых наносит меньший вред окружающей среде.



Директор аналитического департамента Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Алексей Воронин сказал «Агроинвестору», что тенденция снижения темпов роста продаж растительной продукции объясняется несколькими факторами. Во-первых, в прошлые годы темпы роста категории были довольно высокими из-за низкой базы: потребитель пробовал новое, однако в текущих экономических условиях пополнение сегмента новыми потребителями существенно замедлилось.



Вторым фактором, по словам эксперта, является ограниченный платежеспособный спрос, который влияет на все индустрии и трансформирует спрос как в растительной категории, так и внутри молочной. Воронин отметил, что тенденция к экономии, вызванная снижением доходов населения, привела к тому, что спрос на более доступные традиционные категории «перетягивает» на себя часть спроса из современных категорий и групп с более высокой ценой. Так, растет потребление питьевого молока, сокращается — йогуртов.



С продуктами на растительной основе ситуация не отличается: из-за более высокой цены часть спроса переориентировалась на более доступные молочные продукты. «Это сдерживает расширение категории растительных напитков за счет новых потребителей: в условиях, когда приходится экономить, все меньше потребителей готовы на эксперименты с новыми, не самыми дешевыми, продуктами питания», — добавил Воронин.



Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков сказал «Агроинвестору», что растительные продукты не являются товарами первой необходимости, поэтому снижение их продаж может быть обусловлено изменением приоритетов покупателей в условиях экономической нестабильности. «Кроме того, как правило, эти продукты относятся к категории среднего и высокого ценового сегмента, а именно по таким категориям наблюдается снижение продаж в условиях неопределенности», — отметил он.



Глава Ассоциации производителей продукции на растительной основе, сооснователь компании Greenwise Артем Пономарев сказал «Агроинвестору», что прошлый год внес значительные коррективы в темпы развития альтернативной категории. «Разумеется, данный сегмент товаров все еще остается специализированным, хотя и гораздо более развитым нежели любые другие типы альтернатив, но в кризисные времена именно такие товары страдают в первую очередь», — отметил он.



По словам Пономарева, за 2022 год производители уже наладили новые каналы поставок сырья, большинство ингредиентов исключительно локальны, повлиять на цену тут могли лишь сложности с упаковкой. При этом многие ритейлеры еще до начала реального спада продаж начали урезать ассортимент, беспокоясь о том, что растительные продукты могут продемонстрировать отрицательные показатели. «Это повлияло на представленность продукции и на сами продажи, но вряд ли здесь можно говорить о том, что этот спад стал причиной роста стоимости растительного молока или снижения интереса покупателей», — считает он.



Ключевая сложность рынка альтернатив в целом заключается в том, что его развитие в России пришлось на трудные времена. Тем не менее, Пономарев фиксирует рост данной категории каждый год и 2022-й не стал исключением. «Кроме того, я считаю, что требуется выходить на новую аудиторию, которая гораздо шире веганов, вегетарианцев и флекситарианцев. Растительные альтернативы должны формировать самостоятельную категорию, которая позволит им уйти от постоянного сравнения с традиционными продуктами и тем самым развиваться полноценно», — заключил он.



Представитель одной из компаний-производителей растительной альтернативы молоку сказал «Агроинвестору», что в натуральном отношении продажи продолжают расти и речь идет только о замедлении темпов роста категории. «Поскольку все опубликованные данные строятся именно в денежном выражении, нужно иметь в виду уход с рынка ряда иностранных брендов, например, Alpro. С учетом этого фактора небольшое падение в денежном выражении закономерно», — сказал он.



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