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Доходные надои. В молочной отрасли в 2022 году выросла рентабельность производства

Арина Михайлова

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Производители товарного молока уже к осени смогли отыграть рост себестоимости, который наблюдался в секторе последние два года. Уровень цен на сырое молоко в среднем за три квартала был на 20% выше, чем за аналогичный период 2021-го. Благоприятная ценовая конъюнктура обеспечила восстановление рентабельности, а валовой надой в товарном секторе по итогам этого года может увеличиться на 3,5%


Неоднозначность развития молочной отрасли в прошлом году создала предпосылки для негативного развития сценария и в 2022-м. Затраты на производство молока-сырья в 2021-м увеличились в среднем на 28 %, его переработки — на 14-16 %. Рост себестоимости спровоцировало удорожание высокобелковых кормов, запчастей, минеральных удобрений, ветеринарных препаратов, ГСМ. При этом стоимость молочной продукции на торговой полке тогда поднялась лишь на 4,5 %. На фоне отрицательной динамики в отрасли производство молока выросло всего на 1 %, что стало минимальной прибавкой за последние десять лет. 

Арина Михайлова 

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Агроинвестор

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