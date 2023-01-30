С 1 февраля стартует эксперимент по блокировке продаж просроченного молока и пива

Ритейлеры утверждают, что появление просроченного молока на полке — скорее исключение А. Гордеев

С 1 февраля по 1 августа 2023 года в России пройдет эксперимент по внедрению системы, которая исключает продажу просроченного молока, молочной продукции, пива и бутилированной воды, подлежащей обязательной маркировки в системе «Честный знак». Участие в эксперименте добровольное, следует из постановления правительства.



Эксперимент по предотвращению продажи просроченной молочной продукции проводится для того, чтобы обкатать механизм обмена данными о маркированной продукции между магазинами и системой мониторинга «Честный знак». В случае его успеха «в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введенной в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением», говорится на сайте кабинета министров.



«Известия» ранее писали, что первым участником эксперимента станет торговая сеть «Магнит». Планируется, что в момент сканирования товара на кассе система будет получать информацию о его сроке годности и если он истек, транзакция блокируется и продажа станет невозможной. Пресс-служба ритейлера уточнила «Агроинвестору», что для компании это не эксперимент, а полноценное внедрение технологии проверки сроков годности маркированных молочных продуктов на кассе с помощью системы «Честный знак». До 1 февраля она будет установлена во всех 27 тыс. магазинах «Магнит» по всей России и будет действовать постоянно. Представитель ритейлера уточнил, что специальный софт для работы системы был создан ИТ-разработчиками компании, его внедрение не требует закупок дополнительного оборудования.



В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор системы маркировки «Честный знак») «Агроинвестору» подтвердили, что для реализации пилотного проекта не потребуется доработка системы маркировки или изменение каких-либо требований. Вся необходимая информация для реализации эксперимента уже содержится в «Честном знаке». Предприятиям торговли потребуется только доработать свое кассовое ПО. Кроме «Магнита» в ближайшее время к эксперименту подключатся еще три федеральные сети, добавили в ЦРПТ.



Сеть гипермаркетов «Лента» анализирует возможности подключения к эксперименту по блокировке продаж продукции с истекшим сроком годности на кассах, сказал «Агроинвестору» менеджер по связям с общественностью ритейлера Тимофей Гончарук.



Крупные сети активно прорабатывают необходимый для участия в эксперименте функционал, и большинство участников рынка готовы к участию в нем, прокомментировал «Агроинвестору» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. «При этом важно выработать рабочие механизмы проверки товаров на кассе, которые бы не повлекли за собой увеличение времени обслуживания покупателей и снижение качества сервиса», — подчеркнул он.



Глава «Союзмолока» Артем Белов в комментарии «Известиям» в целом позитивно высказался об идее технического запрета продажи просроченной продукции. Однако он допустил, что есть риски в практической реализации инициативы: например, возникновения сбоев в работе оборудования при переходе на дополнительный режим проверки.



«Виола»: маркировка и отслеживание просрочки преследуют благие цели Такие механизмы как маркировка, а также системы, препятствующие попаданию некондиционных товаров к потребителю, преследуют благие цели — здоровье и безопасность потребителей, прокомментировала «Агроинвестору» пресс-служба компании «Виола». «Наша компания полностью разделяет эти цели, стремясь создавать исключительно качественную молочную продукцию. Мы поставляем всем клиентам продукцию с хорошим запасом срока годности, торговые сети при заказе продукции также оценивают возможность своевременной продажи продуктов, — отмечает она. — Продукция Viola реализуется исключительно в рамках указанного срока годности. Поэтому отдельный большой блок работ в компании “Виола” — планирование объемов производства, которые, с одной стороны, будут достаточными, чтобы полностью обеспечить спрос и потребности клиентов, а с другой — не будут избыточными и не приведут к формированию нереализованного стока».

Сотрудник другой крупной компании-производителя молочных продуктов, попросивший об анонимности, скептически настроен относительно будущего внедряемой технологии. «Мы не видим существенных предпосылок для того, чтобы внедрять жесткий контроль на стороне ритейла — для них продажи просрочки являются существенным нарушением, и в сетевом ритейле вопрос, по нашим данным, контролируется достаточно жестко, поэтому и сейчас шансов того, что на полке будет стоять просрочка, минимальны. Риски штрафов и негатива в СМИ слишком высоки», — рассказал он «Агроинвестору».



Он допустил, что есть магазины, в которых нет строгого контроля, и там просрочка может оказаться на полках. Однако они, по его мнению, не будут участвовать в эксперименте и даже если после эксперимента введут дополнительные запреты, высок шанс, что они, скорее, станут продавать продукт без контрольно-кассовой техники, чем как-то менять свои процессы. «В итоге дополнительная нагрузка в части сверки данных с касс с данными в госсистемах ляжет на наиболее ответственных и прозрачных участников рынка, которые и так тратят значительные ресурсы, чтобы избежать рисков продажи просрочки», — подытожил собеседник «Агроинвестора».



Как участники рынка борются с просрочкой

Появление просроченной продукции на полках «Магнита» сведено к нулю, уверяет пресс-служба ритейлера. Сотрудники магазинов ежедневно проверяют сроки годности реализуемой продукции и снимают товары с истекшим сроком с полок. Товар может оказаться в корзине покупателя по ошибке — например, если сотрудник магазина в пик загруженности не успел убрать из торгового зала тележку со снятыми с полок продуктами, срок годности которых уже истек. Внедряемая сейчас технология делает продажу такой продукции технически невозможной, и в «Магните» рассчитывают, что она поможет повысить качество сервиса и лояльность покупателей.



«Лента» начала использовать индивидуальные этикетки с расширенными штрих-кодами, которые позволяют контролировать даты окончания срока годности, рассказал представитель компании. Благодаря этому ритейлер повысил эффективность анализа запасов продукции. Кроме того, «Лента» внедрила динамическую систему скидок на товары с истекающим сроком годности. Размер скидки, которая подгружается автоматически, напрямую зависит от даты окончания срока годности, что позволяет своевременно уценивать продукцию и продавать ее быстрее.



В 2022 году «Лента» запустила акцию «Стражи Фреша»: покупатели гипермаркетов могут получить бонусные баллы за найденные товары с истекшим сроком годности. За два месяца с начала акции количество жалоб на наличие товаров с истекшим сроком годности снизилось на 83% во всех каналах коммуникации «Ленты».



Кроме того, ритейлер передает фермерским хозяйствам на переработку товары с истекшим сроком годности или утратившие потребительские свойства. «Лента» запустила этот проект в 2019 году. В 2021-м компания передала на переработку более 21 т пищевых отходов, всего же с момента запуска проекта было передано более 35 т продуктов.



Как у производителей, так и у торговых сетей может складываться ситуация, когда формируется некоторый объем пригодных для употребления товаров с истекающим сроком годности, рассказали «Агроинвестору» в компания «Виола». И если у сетей есть возможность продать такую продукцию со значительной скидкой, то для производителя, как правило, нет иных путей, кроме ее утилизации.



«Виола» считает одним из вариантов использования таких продуктов их отправку на благотворительность, но компания отмечает, что при этом производителю придется платить не только за производство самого продукта, но и налога на благотворительность. Производители уже инициировали дискуссию о том, что было бы правильно внести поправки в законодательство, позволяющие передавать продукцию с истекающими сроками годности на благотворительные цели без дополнительного налогообложения. «Надеемся, что это обсуждение продолжится и производители в перспективе смогут уменьшить объем пищевых отходов, а также оказать поддержку незащищенным слоям населения», — подчеркнули в пресс-службе компании.



В течение 2022 года «Честный знак» выявил 43 млн случаев продаж просроченной молочной продукции, писал ТАСС со ссылкой на подсчеты Минпромторга. По данным АКОРТ, в федеральных сетях доля потерь продуктов питания, включая просрочку, потери от краж и прочие факторы, сейчас не превышает 2% от оборота.



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