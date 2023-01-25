«Союзмолоко»: рост запасов товарного молока станет риском для отрасли

Снижение потребления сопровождается достаточно устойчивым ростом производства Е. Егоров

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») опасается, что рост запасов товарного молока в России в 2023 году станет риском для отрасли. Об этом в ходе XIV съезда союза сказал его генеральный директор Артем Белов, пишет ТАСС. По его словам, снижение импорта не компенсировало объемов прироста товарного молока.



Директор по связям с общественностью «Союзмолоко» Мария Жебит уточнила «Агроинвестору», что запасы к концу 2022 года выросли на 40% до 1,4 млн т по сравнению с показателем за 2021 год (1 млн т). По словам Белова, в ближайшие годы молочная отрасль столкнется с вызовом, связанным с внутренним спросом на молоко и молочную продукцию. «Последние годы рынок показывал определенную позитивную динамику, она была не очень заметна, но при этом были небольшие плюсовые показатели. Анализ итогов 2022 года показывает, что спрос, потребление молока и молочной продукции снизился примерно на 1-1,5 п. п.», — приводит ТАСС слова Белова.



При этом сокращение потребления сопровождалось достаточно устойчивым ростом производства товарного молока, отметил он. По словам Белова, в 2021 году замедление темпов прироста составляло порядка 1%. В 2022 году произошел возврат к нормальным темпам роста на уровне около 3%. «По итогам года, по нашим оценкам, дополнительный объем молока, производственный фермерами в России, составил порядка 800 тыс. т», — рассказал Белов.



Также в ходе съезда союза президент холдинга «ЭкоНива», крупнейшего в стране производителя молока, Штефан Дюрр предложил рассмотреть возможность торгов на Национальной товарной бирже (НТБ) сырым молоком. Он считает, что это поможет преодолеть «ценовые качели» в молочной отрасли, которые наблюдались на рынке в 2022 году. Дюрр, выступая на съезде, отметил, что «ЭкоНива» производит 3,5 тыс. т молока в сутки и готова продавать через биржу 500 т в сутки.



Мария Жебит сказала «Агроинвестору», что вопрос создания товарной биржи находится на начальной стадии обсуждения. По ее мнению, биржа действительно может оказаться хорошим рыночным инструментом, позволяющим иметь индикативы по ценам, в том числе полезные при развитии экспорта. «Совместно с биржей и Минсельхозом союз будет прорабатывать эту возможность», — добавила она.



Накануне стало известно, что Минсельхоз с 2024 года планирует возмещать часть понесенных капитальных затрат только крупным проектам в молочной отрасли - с поголовьем от 1 тыс. животных. Об этом замминистра сельского хозяйства Андрей Разин говорил на съезде «Союзмолоко». Он отмечал, что такие проекты имеют хорошую рентабельность, устойчивость и способность выдерживать ценовые колебания в течение нескольких лет.



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