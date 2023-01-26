Цены на сырое молоко могут снизиться

Причиной падения цен является снижение потребления молока в 2022 году Pixabay

Цены производителей сырого молока в России в течение первого полугодия 2023 года могут снизиться на 5%. Чтобы ограничить такую динамику, необходимо стимулировать экспорт, который зависит от валютного курса. Об этом на XIV Съезде Национального союза производителей молока («Союзмолоко») сказал гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев, пишет «Прайм». По его словам, причиной падения цен является снижение потребления молока в 2022 году, и, как следствие, образование на рынке избыточного сырья. Лосев рассказал, что сейчас цена на сухое молоко ниже 200 руб./кг, и это «немного дорого».



Он также предположил, что господдержки по экспорту сырья ожидать не стоит. «Единственное, на что можно рассчитывать, это на курс. Если он не изменится, то цена на молоко может упасть более чем на 5%. Поэтому тем, у кого это молоко стабильно большое, нужно заключать годовые контракты, может быть, с каким-то компромиссом», — приводит «Прайм» слова главы «Молвеста».



Глава Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что к концу 2022 года фактическая стоимость сырого молока составляла 36,8 руб./л, средняя цена по году — 35,3 руб./л. «Ситуация с доходностью стабилизировалась как в сырье, так и в переработке. Переработчики повышение цены приняли. Во втором полугодии цены были более-менее стабильными. Цены были комфортными для обеих сторон», — отметил эксперт. По его словам, текущее снижение цен — отчасти сезонное явление.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов ранее говорил, что рост запасов товарного молока в России в 2023 году станет риском для отрасли. По его словам, снижение импорта не компенсировало объемов прироста товарного молока. В свою очередь президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр уверен, что при условии стабилизации курса рубля или его дальнейшего ослабления к доллару могут возникнуть возможности для наращивания экспорта российской молочной продукции, пишет «Прайм».



Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, выступая на съезде союза, говорил, что производство молока в России в 2022 году составило 32,6 млн т против 32,3 млн т в 2021-м. В этом году также ожидается рост. По словам министра, это стало возможным благодаря комплексной поддержке и совершенствованию механизмов производственного процесса. Так, в 2022 году, несмотря на все сложности, в России появилось более 200 новых модернизированных ферм.



Между тем, пресс-служба Россельхозбанка сообщила ТАСС, что в 2022 году банк направил на выдачу кредитов для реализации проектов в молочной отрасли более 58 млрд руб. Аналитики банка смотрят на ситуацию в отрасли более позитивно. Они отметили, что в России потребление молока приближается к 243 кг на душу населения, и, по прогнозу, к 2030 году оно может достичь 257 кг при сохранении темпов роста отрасли. По их оценке, потребление молока увеличивается за счет роста отечественного производства. Самообеспеченность стабильно повышается и, как ожидается, превысит 85% в ближайшие годы.



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