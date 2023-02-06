«ЭкоНива» построит второй молочный комплекс в Башкирии

В регионе у компании работает комплекс на 2,8 тысячи коров «ЭкоНива»

Группа «ЭкоНива» в среднесрочной перспективе планирует построить животноводческий комплекс в деревне Русская Швейцария в Белебеевском районе Башкирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова президента компании Штефана Дюрра. «Как по срокам будет — надо считать деньги. Огромное спасибо, что в конце прошлого года помогли с капексами, субсидии очень помогли», — добавил он. Также у компании есть намерения создать в регионе мощности по переработке молока, еще одно такое предприятие планируется разместить в Самарской области, добавил Дюрр.



Проект современного животноводческого комплекса в Белебеевском районе Башкирии был объявлен еще в 2018 году. Тогда «Коммерсантъ» писал, что группа собирается развернуть в Башкирии три молочных комплекса на 11,6 тыс. фуражных коров. Вложения в проекты тогда оценивались в 7,6 млрд руб. Дойное стадо новой фермы в Русской Швейцарии составит 3,5 тыс. голов. В регионе уже работает другой животноводческий комплекс компании на 2,8 тыс. коров, который был запущен в прошлом году.



«Башкирия нам очень нравится эмоционально. По факту, в отличие от других регионов, здесь в сельской местности осталось много очень компетентных и трудолюбивых людей», — ранее говорил Дюрр (цитата по «Башинформ»). Также, по его словам, в Башкирии большой потенциал с точки зрения земельных ресурсов. «Хорошие земли по еще доступным ценам. Для коров нужно много земли, корма нужно самому выращивать. Государственная поддержка здесь очень продумана», — добавлял он.



Также Дюрр рассказал «Интерфаксу», что в этом году «ЭкоНива» планирует увеличить производство сырого молока до 1,3 млн т. По сравнению с прошлым годом рост составит 9,2%. В 2022 году группа произвела 1,19 млн т сырого молока, что на 73 тыс. т больше, чем годом ранее. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах группы в 2022 году превысило 222,8 тыс. животных, что на 5% больше, чем в 2021-м, в том числе фуражное стадо увеличилось на 1% до более 111,2 тыс. коров. Во втором полугодии 2023-го «ЭкоНива» планирует ввод в эксплуатацию двух животноводческих комплексов — «Наратлы» в Татарстане и «Бортниково» в Ступинском районе Московской области. Как сообщалось ранее, поголовье комплекса «Наратлы» составит 3,55 тыс., «Бортниково» — 3,55 тыс. коров дойного стада.



«ЭкоНива» — крупнейший в России и Европе производитель сырого молока, входит в топ-5 владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га. Компания управляет активами в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Молочное подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов, на которых содержится свыше 220 тыс. голов КРС, половина из которых — фуражные коровы.



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