Компании сына вице-спикера Госдумы могут расширить молочный бизнес

Благодаря достаточно высокой доходности и господдержке в молочном секторе сохраняется хороший потенциал

Компании «Возрождение» и «Бельки», принадлежащие Никите Гордееву, сыну вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, стали владельцами рязанских аграрных компаний «Доброе поле» и «Починки инвест», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile . По словам источника «Коммерсанта» на рынке, суммарно компании контролируют около 2 тыс. га сельхозземель. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов рассказал изданию, что на 2 тыс. га можно построить ферму примерно на 1 тыс. коров дойного стада, что потребует около 1 млрд руб. инвестиций.



Глава Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что новые молочные фермы для Рязанской области — это актуальный проект: несмотря на то, что сам регион является сильно профицитным по молоку, для него важна близость Москвы, которая формирует огромный дефицит сырья в рамках всего ЦФО. Кроме того, продолжает он, цены на молоко и доходность в секторе в этом сезоне восстановились, а все меры господдержки продолжают действовать, и объемы не снижаются. «Поэтому, чисто теоретически, это может быть своевременный проект с хорошим потенциалом», — добавляет Груздев. По его словам, в целом перспективы молочного сектора зависят от экономики: если ВВП и доходы населения будут расти, то потенциал у отрасли большой. Однако даже в текущей непростой ситуации в экономике важно понимать, что процесс модернизации отрасли и замещения небольших старых ферм на новые более эффективные индустриальные комплексы будет актуален еще долгие годы.



Никита Гордеев до 2017 года владел рязанским холдингом «Ока-агро», который включал 45 тыс. га земель и фермы на 4,5 тыс. голов КРС, но актив был продан ГК «ЭкоНива». «Возрождение» с 3 тыс. га земель и фермами на 1 тыс. коров в сделку не вошло. В 2019 году «Коммерсантъ» писал, что компания Никиты Гордеева также приобрела в регионе хозяйство «Бельки» примерно с 800 га земель.

Благодаря достаточно высокой доходности и господдержке в молочном секторе сохраняется хороший потенциал, считает Белов. Заместитель главы Минсельхоза Андрей Разин ранее говорил, что у молочных ферм с более 1 тыс. голов рентабельность превышает 20%. Кроме того, в случае ослабления рубля увеличится экспортный потенциал, что также прежде всего требует достаточного предложения сырья, сказал Белов «Коммерсанту». По его данным, в прошлом году экспорт молочной продукции составил $500 млн (плюс 20% к 2020-му), за первые девять месяцев этого года поставки увеличились примерно на 3% в денежном выражении, но сократились в натуральном.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в 2023 году молочная отрасль в России может столкнуться с серьезной трансформацией рынка. Ключевыми рисками станут снижение покупательной способности и сильный рубль, ограничивающий экспорт.



ООО «Возрождение» зарегистрировано в 2004 году, 97,2% компании принадлежит Никите Гордееву, 2,8% — его же компании «Сады Подмосковья». Основной вид деятельности предприятия — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и масличных культур. Выручка в прошлом году составила 157 млн руб. (плюс 73 млн руб. к показателю 2020 года), чистая прибыль — 85 тыс. руб. (рост на 143%). «Возрождению» принадлежит 100% ООО «Бельки», которое занимается смешанным сельским хозяйством. Выручка предприятия в прошлом году составила 916 тыс. руб., чистый убыток — 3,6 млн руб. С 10 ноября «Бельки» владеет 99% компании «Починки инвест». Основной вид деятельности последнего — выращивание однолетних культур. «Возрождению» с сентября принадлежит 100% компании «Доброе поле» (вспомогательная деятельность в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции).



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