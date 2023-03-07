В этом году производство товарного молока может увеличиться на 3%

В 2022 году молочная продукция подорожала в среднем на 18% М. Стулов

Производство товарного молока в этом году может увеличиться на 3%. Такой прогноз озвучил гендиректор «Союзмолока» Артем Белов на круглом столе «Тенденции развития молочной отрасли России» в Казани, пишет «Татар Информ». При этом, по словам Белова, необходимо наблюдать, как будет развиваться ситуация с корректировкой цен.



Он также надеется на восстановление экспорта молочной продукции до уровня 2021 года. «Рассчитываю, что при условии плавного ослабления рубля и восстановления цен на биржевые товары на мировом рынке со второго-третьего квартала произойдет определенный рост. Думаю, что при сохранении тенденции с курсом рубля экспорт будет хорошим инструментом, который позволит нам разгрузить часть оставшихся запасов молочной продукции», — сказал Белов.



В этом году потребление молока будет достаточно стабильным, и серьезного снижения не произойдет, считает глава союза. Основной фактор, влияющий на спрос, — реальные доходы населения. В прошлом году они снизились почти на 1%, а потребление молока и молочной продукции — на 1-1,5%. В частности, произошло серьезное падение спроса на йогурты, творог, мороженое, кефир, тогда как спрос на питьевое молоко, сливочное масло, сыры увеличился, рассказал Белов.



Важным фактором, повлиявшим на снижение потребления, стал серьезный рост розничных цен на молочную продукцию: в среднем она подорожала на 18%, отметил Белов. При этом меньше всего подорожали питьевое молоко, сметана, творог. «В 2023 году ситуация [со спросом] во многом будет зависеть от того, что будет с реальными доходами населения, а также от социальных выплат незащищенным слоям населения со стороны государства», — сказал гендиректор «Союзмолока».



Между тем, аналитики NielsenIQ отметили, что по итогам 2022 года ассортимент молочной продукции сократился в среднем на 8%, а динамика продаж в натуральном выражении уменьшилась на 2,8%. Причем в группе современной молочной продукции (йогурты, молочные десерты и др.) существует риск дальнейшего сокращения ассортимента. «Учитывая негативную динамику продаж современной группы, от которой покупателям легче отказаться, существует риск того, что ритейлеры будут и в дальнейшем пересматривать ассортимент и отдадут больше полочного пространства более значимому с точки зрения денежных продаж сегменту — традиционной продукции», — допускает NielsenIQ.



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