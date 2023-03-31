Россельхозбанк ожидает роста потребления сыров и сливочного масла

В 2022 году основным молочным товаром, поставляемым Россией за рубеж, стал сыр М. Стулов

Увеличение производства молока приведет к росту объемов его переработки и потребления сыра и сливочного масла. Об этом руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) Андрей Дальнов сказал на отраслевом форуме «Молоко и молочные продукты в сегменте малого бизнеса», сообщила пресс-служба банка.



По оценке «Союзмолока», производство товарного молока в России в 2023 году может вырасти на 3% до 25,5 млн т. Кроме увеличения выпуска продолжается изменение структуры рынка: растет объем молока, произведенного в сельскохозяйственных организациях и КФХ, отметил Дальнов. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов сказал «Агроинвестору», что он также надеется на восстановление экспорта молочной продукции до уровня 2021 года, когда объем был рекордным и превысил планку в 1 млн т.



В 2022 году, по оценке союза, было вывезено 0,8 млн т, что на 17% ниже уровня 2021-го, в денежном выражении было продано продукции почти на ту же сумму, что и в 2021 году — на $465 млн. Рост может произойти на фоне плавного ослабления рубля и восстановления цен на биржевые товары на мировом рынке.



В РСХБ считают, что в этом году потребление сыра увеличится с текущих 7 кг на душу населения до 7,21 кг в год. Сливочного масла — с 2,8 кг до 2,9 кг на человека и, с учетом активного наращивания производства, в ближайшие годы может достичь 3 кг на душу населения. По словам Дальнова, ключом к новому балансу на рынке может стать рост объемов переработки молока в продукты с более длинным сроком годности: сухое молоко, сыры, сливочное масло.



В 2022 году основным молочным товаром, поставляемым Россией за рубеж, стал сыр: его доля в общем экспортном товарообороте в стоимостном выражении составила около 32%, сообщили в РСХБ. С 2012 года объем экспорта сыра вырос в 2,5 раза, при этом более половины всего физического объема вывоза идет в Казахстан, около 13% — в Беларусь и 10% — в Узбекистан (экспорт в эту страну за год увеличился на 33,7%). Всего Россия поставляет сыры более чем в 35 стран, в том числе дальнего зарубежья, такие как Китай и Монголия.



В то же время гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что по итогам 2023 года она ожидает трансформации покупательской корзины в части молочной продукции, включая сокращение потребления таких молокоемких продуктов как сыры и сливочное масло. Летом прошлого года российские сыровары заявляли, что готовы полностью вытеснить европейских конкурентов с отечественного рынка в ближайшие пять-семь лет. По их оценкам, сейчас доля импортных сыров в России составляет 20-25%. В основном они поставляются из Белоруссии, Аргентины и Швейцарии. Дальнейший рост доли отечественного сыра будет зависеть от возможности импортировать сыр из этих или других стран, а также от способности российских производителей обеспечить конкурентную цену.



В марте РСХБ прогнозировал, что к 2030 году российские производители сыра могут занять 80% отечественного рынка, при этом объем выпуска может превысить 1 млн т в год. Это на 50% превышает уровень 2022 года. Там также сообщали, что сыры стали лидерами по импорту молочной продукции в прошлом году. Объем их поставок в стоимостном выражении составляет около половины от общего объема ввоза молочных продуктов. Вместе с тем в физическом выражении импорт снизился на 4,1% за год, а в стоимостном — вырос почти на треть.



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