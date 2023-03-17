Россельхозбанк ожидает удвоения производства сыра к 2030 году

С 2017 по 2022 годы производство сыров увеличилось на 44,2% Д. Абрамов

К 2030 году российские производители сыра могут занять 80% отечественного рынка, при этом объем выпуска может превысить 1 млн т в год. Это на 50% превышает уровень 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные Россельхозбанка. Аналитики банка также подсчитали, что с 2017 по 2022 годы производство сыров в нашей стране увеличилось на 44,2% до 669 тыс. т.



По оценке аналитиков, в прошлом году лидерами по выпуску сыра стали Центральный федеральный округ, где производство выросло на 3% до 349,2 тыс. т, Приволжье (рост на 13,5% до 132,4 тыс. т) и Сибирской федеральный округ (рост на 3,7% до 78 тыс. т). На основании анализа, проведенного центром отраслевой экспертизы Россельхозбанка, около 90% производственной себестоимости сыров приходится на сырое молоко. Аналитики считают, что это позволяет бизнесу по выпуску сыров быть по большей части независимым от влияния санкций, действий недружественных стран и логистических рисков.



Согласно данным Россельхозбанка, на которые ссылается ТАСС, сейчас потребление сыров в России сохраняется на уровне 7 кг на душу населения в год. По данным Росстата за 2017-2021 годы средний темп роста потребления составил 3%. При сохранении таких показателей к 2030 году потребление может составить около 9 кг на в среднем на человека, считают в банке. В прошлом году сыры стали основными товарами в структуре молочного экспорта за рубеж: их доля в общем экспортном товарообороте в стоимостном выражении составила около 32%, сообщил Россельхозбанк.



Основными странами-импортерами российских сыров являются Казахстан, куда вывозится около половины всего физического объема, Беларусь — 13%, и Узбекистан — 10% (экспорт в эту страну вырос за год на 33,7%). Всего Россия поставляет сыры более чем в 35 стран, в том числе в Китай и Монголию.



Также сыры стали лидерами по импорту молочной продукции в прошлом году. Объем их поставок в стоимостном выражении составляет около половины от общего объема ввоза молочных продуктов. Вместе с тем в физическом выражении импорт снизился на 4,1% за год, а в стоимостном — вырос почти на треть. Аналитики Россельхозбанка отметили, что до 2015 года в топ импортеров сыров в Россию входили Франция и Италия, на сегодняшний день ситуация изменилась — 90% импорта приходится на Белоруссию. За последний год сильно уменьшился ввоз из Аргентины (-49%) и выросли поставки из Киргизии (+34% в объеме). В целом с 2014 года объем импорта упал почти на 10,7%.



В январе РБК со ссылкой на исследование BusinesStat писал, что в 2022 году российские производители сыров столкнулись с рядом проблем, вызванных обострением внешнеполитических отношений. Там отмечали, что предприятия по производству сыра используют импортные ингредиенты и материалы, упаковку и тару, а также плавители для производства плавленых сыров. Оборудование заводов также в большинстве своем импортное, и для поддержания его в рабочем состоянии требуются иностранные запчасти. Тем не менее, постепенно российские компании налаживают выпуск необходимых деталей, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставок.



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