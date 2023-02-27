Светлана Барсукова

В июле 2017 года холдинг «Агросила» приобрел Набережночелнинский молочный комбинат. В 2020-м в рамках развития компании на его базе началась реализация проекта производства рассольных и полутвердых сыров. В апреле 2022-го были выпущены первые рассольные сыры, в сентябре прошлого года начала работу линия полутвердых сыров. Общий объем инвестиций в две линии составил 1,6 млрд руб. Производственная мощность по полутвердым сырам составляет 3,65 тыс. т в год, по рассольным — 1,8 тыс. т. На их полную загрузку компания планирует выйти в четвертом квартале этого года, возможный объем выручки проекта по итогам года может составить 1,5 млрд руб. О ходе реализации проекта и его особенностях «Агроинвестору» рассказала гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова.



— Последние три года стали крайне непростыми для бизнеса. Как на ваш проект повлияли ковидные ограничения и усиление санкционного давления?



- Ковидные ограничения 2020 года никак не сказались на реализации проекта в отличие от ситуации после 24 февраля 2022-го. Здесь у нас возникли определенные сложности, которые были связаны с логистикой по доставке оборудования из Европы, из-за этого ввод проекта в эксплуатацию был сдвинут на три месяца. Мы планировали запустить сырную линию в июне 2022-го, запустили в сентябре. Тем не менее, оборудование было получено и смонтировано, персонал обучен.



— Не было ли проблем с приездом иностранных специалистов для настройки оборудования и обучения ваших специалистов?



- Линию по производству рассольных сыров от Tetra Pak (Швеция) мы смонтировали в 2021 году, тогда же прошли обучение и начали работу в тестовом режиме, так что сложностей не было. С линией полутвердых сыров от Bertsch (Австрия) тоже проблем не возникло.



— Сейчас одна из самых актуальных проблем отрасли — запчасти для импортной техники и оборудования, различные компоненты производства, не столкнулись ли вы с какими-то перебоями в поставках?



- Сейчас сложностей с поставкой запчастей для сырных линий у нас нет. Мы взаимодействуем с представительствами компаний в России и Белоруссии, также параллельно ищем пути решения вопросов, если они возникают. Что касается упаковочных материалов для сыров, то здесь есть достаточно большой фронт для работы, в том числе производители в КНР, с которыми мы уже активно взаимодействуем, у нас заключены контракты на изготовление упаковки, она приходит. Аналогично с ферментами для производства сыров: в целом проблем нет, если они возникают — мы их решаем. Мы рассматриваем возникновение разного рода трудностей как вызов и мотив для совершенствования нашей работы.



— Кроме линейки традиционных полутвердых сыров — «Голландского», «Российского», «Гауды», «Тильзитера» и др. — «Агросила» сделала тестовую варку сыров типа «Маасдам» и «Пармезан». Есть ли планы по развитию этого сегмента?



- Мы сварили «Маасдам» и «Пармезан» в порядке эксперимента, чтобы отработать технологию и убедиться, что мы все делаем правильно, чтобы получить качественный продукт, а не для того, чтобы сейчас выходить с ними на рынок. Наша линия по полутвердым сырам будет загружена на 100%, эта продукция востребована в России и сопредельных государствах, сейчас расширять линейку за счет более дорогих сыров преждевременно.



— Вы не боитесь падения спроса на сыры из-за снижения уровня жизни населения?



- Действительно, спрос на молочную продукцию падает, хотя существенного снижения по сырам нет. Если посмотреть статистику предыдущих лет, то их потребление стабильно росло в среднем на 5% в год. Российский рынок не полностью обеспечен сырами, поэтому даже при определенном снижении спроса мы сможем найти свою нишу на рынке, тем более что мы работаем в ценовой категории «средний плюс». Я считаю, что в 2023 году, даже с учетом тех событий, которые происходят, глобального падения спроса мы не ощутим. Это подтверждается тем, что федеральные сети и HoReCa расширяют закупки.



Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что было бы неплохо прививать культуру потребления цельномолочных продуктов государством через различного рода каналы, используемые при социальной рекламе. Не всегда все зависит от уровня дохода потребителей: даже с хорошими заработками люди могут отказываться от каких-то продуктов.



— Вы используете для производства сыров только молоко со своих ферм или в том числе закупаете у других хозяйств?



- Только свое: это позволяет отслеживать качество продукции, начиная с кормов. Кроме того, что у нас была принята стратегия развития переработки, также была принята стратегия развития животноводства в холдинге, в 2022 году мы ввели вторую очередь МТК «Азнакай», сейчас там может содержаться до 4,5 тыс. дойных коров. В этом году начинаем реализацию проекта МТК «Сарман» на 4,2 тыс. дойных коров. После завершения строительства в 2025 году дойное стадо холдинга будет размещаться в двух больших комплексах, что позволит оптимизировать расходы на производство. Инвестиции в «Сарман» составят более 3,2 млрд руб., сейчас идут проектные и земельные работы, в июне мы планируем приступить к строительству.



— Как вы используете подсырную сыворотку?



- Мы ее сушим и продаем на внутреннем рынке, планов уходить в более глубокую переработку сейчас нет.



— А планы экспортировать сыворотку или сыр?



- Сыворотку — нет, сыр планируем поставлять в страны СНГ, куда традиционно экспортируем другую нашу молочную продукцию. Мы просто расширим линейку, и в зависимости от результатов работы будем рассматривать дальнейшие перспективы.



— В целом как сложился 2022 год для «Агросилы», с какими сложностями пришлось столкнуться?



- Если говорить о результатах 2022 года, то холдинг полностью выполнил производственную программу. Мы собрали 517 тыс. т зернобобовых культур, свыше 1 млн т сахарной свеклы, выполнили программу по птицеводству, производству сахара. Выручка относительно 2021 года выросла на 12%, по предварительным оценкам, до 55,2 млрд руб. Чистая прибыль, прогнозно, на уровне 2021 года — около 2,7 млрд руб.



Среди сложностей, с которыми столкнулись в прошлом году — логистика, доставка запчастей, вообще возможность приобретения запчастей на импортную технику и оборудование. Частично мы смогли найти аналоги, частично искали альтернативные пути доставки. По итогам года мы четко поняли, как работать и как избежать таких сложностей в будущем.



— Вы ищете альтернативных поставщиков за рубежом или делаете ставку на импортозамещение?



- Ищем альтернативы как среди отечественных компаний, так и зарубежных, которые готовы поставлять запчасти, оборудование, специи и т. п. подходящего нам качества. Плюс, если говорить о сельхозтехнике, ремонтом которой занимается наше подразделение «Агросила-Сервис», мы теперь понимаем, что наше решение развивать собственное производство запчастей, которое было принято три года назад, было абсолютно верным. Это производство работает, и часть запчастей на технику, которая используется в холдинге, мы производим самостоятельно.



— Делаете запчасти только для себя или и на продажу?



- Только для своих нужд, потому что производственные мощности и площади ограничены. Но рассматриваем вариант расширения, сейчас проект на стадии обсуждений и расчетов.



— Насколько «Агросила» готова к яровому севу?



- Все в штатном режиме: поступают закупленные запчасти, техника, семена мы приобрели еще в 2022 году и сейчас ждем доставку. Есть определенные опасения, что будут задержки с запчастями, но, думаю, что посевная пройдет нормально.



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