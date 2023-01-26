Сырзавод «Агросилы» в Татарстане выйдет на полную мощность к концу 2023 года

В этом году потребление сыров в России может снизиться «Агросила»

Завод «Агросилы» по производству рассольных и полутвердых сыров в республике Татарстан планируется вывести на полную мощность в четвертом квартале 2023 года, сообщила пресс-служба компании. Объем выпуска полутвердых сыров сейчас составляет 3,6 тыс. т в год, рассольных — 1,8 тыс. т в год. Производство автоматизировано на 90%.



Холдинг реализовал проект в 2022 году. Производство рассольных сыров было начато в марте 2022 года, полутвердых — в сентябре 2022 года. Гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова рассказала, что общий объем инвестиций в две линии по производству сыров составляет 1,6 млрд руб. Из них порядка 1,2 млрд руб. направлено на приобретение оборудования для производства. Остальные средства пошли на работу по реконструкции завода.



В 2023 году компания рассчитывает получить около 1,5 млрд руб. выручки от реализации сырной продукции, что составит примерно 30% от общего объема выручки «Агросила-Молоко», рассказала Барсукова. В ходе реализации проекта были реконструированы производственные помещения сырцеха, а также построен склад созревания и хранения сыров. Кроме того, в рамках реконструкции увеличена мощность системы энергоснабжения, построена дополнительная блочно-модульная котельная, смонтирована установка для производства ледяной воды. Основными поставщиками оборудования стали компании Tetra Pak (Швеция) и Bertsch (Австрия).







При этом компания опасается, что могут возникнуть сложности с поставкой комплектующих. «Но мы стараемся искать альтернативные пути решения вопроса. Сейчас практически все вопросы в этом направлении мы закрыли. Если какие-то проблемы будут возникать, будем их оперативно решать», — отметила Барсукова.



Для производства сыров «Агросила-Молоко» использует сырье с собственных агрофирм, уточняет компания, также используются ингредиенты из России и дружественных стран. Все выпускаемые сыры имеют сертификат «Халяль».



Глава Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что объем производства сыра в 2022 году остался примерно на уровне прошлого года. По данным аналитического центра Milknews, которые есть в распоряжении «Агроинвестора», производство сыров и сырных продуктов в январе-ноябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 3% до 608 тыс. т. Экспорт упал на 11% до 19,2 тыс. т, импорт снизился на 6% до 219 тыс. т. Потребление сыра в январе-октябре осталось на том же уровне, что и за аналогичный период прошло года — 734 тыс. т.



Груздев отметил, что большие объемы рассольных сыров раньше поставлялись из Сербии, сейчас продукты из этой страны в Россию не ввозятся, поэтому на рынке появился дополнительный потенциал, который пойдет на пользу «Агросиле» при сбыте продукции. «По полутвердым сырам конкуренция достаточно высокая. Все будет зависеть от того, в какой именно сегмент рынка пойдет компания. Пока информации об этом нет», — сказал эксперт. На фоне снижения покупательской способности населения потребление сыра в 2023 году, скорее всего, снизится, считает он. Также возможно перераспределение между сегментами в пользу более дешевых сыров.



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