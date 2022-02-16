Крупные агрохолдинги отказались строить молочные комплексы в Ростовской области

Плановая окупаемость проектов превысила 15 лет Ю. Эйвазова

Агрохолдинг «Степь» и «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева решили отказаться от реализации проектов в Ростовской области. Такая информация прозвучала на собрании совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области, сообщил портал Donnews.ru. Ранее компании подписали соглашения с правительством региона о строительстве двух молочных мегаферм в Сальском и Песчанокопском районах. Как уточнила замминистра сельского хозяйства Ростовской области Ольга Горбанева, отказ от инвестпроектов связан с удорожанием строительных материалов.



«Реализация проектов комплексов «Жуковского» («Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева) и агрохолдинг «Степь» прекращена. Согласно расчетам инвесторов, текущая конъюнктура цен на рынке стройматериалов и общее увеличение стоимости проектов привели к их экономической нецелесообразности. Выход за пределы окупаемости составляет более 15 лет», — пояснила Горбанева.



Оба проекта входили в список «100 губернаторских проектов» и имели право рассчитывать на налоговые льготы. «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева намеревался построить ферму почти на 3 тыс. голов молочного скота в Песчанокопском районе. Заявленный размер инвестиций — 3,7 млрд руб. «Степь» заявляла о планах строительства фермы на 3,1 тыс. молочных коров в Сальском районе стоимостью 2,5 млрд руб.



Агрохолдинг «Степь» заявил о намерении построить молочно-товарную ферму в Ростовской области в 2018 году. Тогда планировалось возвести комплекс на 7 тыс. голов, в том числе 3 тыс. коров для производства сырого молока, соответствующего евро-нормам. Плановые инвестиции оценивались на уровне почти 2 млрд руб. Предприятие должны были ввести в эксплуатацию поэтапно: первую очередь в 2020 году, вторую — в 2021-м. Выход на проектную мощность — 33 тыс. т молока — ожидался в 2022 году, сообщала тогда пресс-служба «Степи».



Молочный комплекс «Жуковский» в Песчанокопском районе был анонсирован «Агрокомплексом» им. Н. И. Ткачева еще весной 2016-го, начать строительство предполагалось в октябре-ноябре того же года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 1,9 млрд руб. В январе 2017-го пресс-служба правительства Ростовской области сообщала, что компания приступит к строительству в 2020 году и вложит в комплекс на 2,8 тыс. коров 2 млрд руб. К маю 2018 года работы так и не начались, тогда гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина рассказывал РБК, что задержка связана с длительным согласованием документов и решением финансовых вопросов. Старт строительства перенесли на вторую половину 2018-го. В феврале 2019 года министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский сообщил, что компания намерена начать возведение молочной фермы в третьем квартале 2019 года, к этому времени плановые инвестиции увеличились до 2,4 млрд руб.



В июле 2020 года Рачаловский на заседании регионального правительства сообщал, что «Агрокомплекс» начнет строительство фермы в 2021 году. «По мере загрузки сырзавода на полную мощность и увеличения потребности в сырье, мы начнем строительство. То есть это связано с балансом сырья внутри компании. Пока мы не видим, что до 2022 года нам нужно будет это предприятие», — объяснял Евгений Хворостина. В августе компания сообщала, что приняла решение о заморозке проекта молочной фермы в Ростовской области.

