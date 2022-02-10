Агрохолдинг «Ашатли» может сменить владельца

В состав холдинга входят предприятия по заготовке кормов, молочные фермы и перерабатывающий завод «Ашатли»

Сбербанк и руководство пермского агрохолдинга «Ашатли» ищут нового инвестора для компании после признания ее семи юридических лиц банкротами по заявлению кредитной организации. Так, процедура наблюдения была введена в отношении «Ашатли-Молоко», «Шляпники», «Агросепыч», «Сепыч», «Пихтовское», «Нива» и «Агротехконтакт». Кроме того, в феврале суд рассмотрит заявление о признании банкротами еще двух компаний группы — «Горы» и «Жемчужина», пишет «Коммерсантъ» .



Иски о признании компаний, входящих в агрохолдинг, были поданы в августе-сентябре прошлого года из-за задолженности по кредитам в 273,4 млн руб. Их холдинг брал еще в 2006—2010 годах, всего компании привлекли 529,5 млн руб. заемных средств. Деньги были направлены на строительство молочного комплекса и покупку оборудования. Погасить кредиты группа должна была в 2014—2018 годах, но в 2017-м банк уже обращался в суд о взыскании солидарно с компаний группы задолженности по кредитным договорам. В 2020 году стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого холдинг должен был постепенно погашать задолженность, но этого не произошло, и банк вновь обратился в суд.



По информации «Коммерсанта», сейчас Сбербанк и «Ашатли» ищут новых инвесторов для агрохолдинга. «Это пожелание банка, который намерен всеми способами добиться удовлетворения своих требований. Пока потенциальных покупателей нет, этот процесс только начался», — пояснил источник издания, знакомый с ситуацией. Представитель банка подтвердил эту информацию.



По словам гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, несколько ферм «Ашатли» в сумме производят около 10 тыс. т молока в год, также в холдинг входит небольшой перерабатывающий завод. «Это фермерская продукция с достаточно интересным брендом, реализуется она на локальном рынке. Компании могут быть интересны профильным инвесторам, которые сейчас находятся в поисках молочных активов. Скорее всего, это будет локальный игрок. Вероятно, какое-то более сильное хозяйство заинтересуется в присоединении, потому что у “Ашатли” есть потенциал роста надоев, продуктивности», — прокомментировал «Агроинвестору» Белов.



Статистика в отрасли уже давно показывает тенденцию к укрупнению, говорит старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы SRG Татьяна Козлова. Поэтому региональные холдинги как самостоятельные единицы начинают проигрывать конкурентную борьбу крупным федеральным группам, что видно из финансовых показателей компаний «Ашатли». «В результате маржи хватало только на обслуживание долгов, а не на погашение. Кроме того, нагромождение компаний делает бизнес непрозрачным. Известность на региональном рынке в данном случае не будет конкурентным преимуществом», — сказала Козлова «Агроинвестору».



Тенденции рынка таковы, что наиболее вероятным может быть спасение только со стороны крупных федеральных игроков, которым интересно расширение вглубь России, продолжает она. Учитывая рост стоимости нового строительства и удорожание финансирования, покупка готовых предприятий должна активизироваться. Вопрос в том, какую структуру сделки предпочтут акционеры, поскольку после введения конкурсного производства они уже не смогут участвовать в принятии решений. При этом новыми мощности комплексов уже не назовешь, и инвестору явно потребуется технологический аудит, заключила эксперт.



«Ашатли» был создан в 2004 году, в состав холдинга входят восемь сельскохозяйственных предприятий в пяти районах Пермского края, говорится на сайте компании. Там также уточняется, что в день пять ферм холдинга производят 45 т молока. Проектная мощность перерабатывающего завода составляет 40 т молока в сутки, 240 т сыров в год, 1 тыс. т цельномолочной продукции и 120 т сливочного масла. Сырье поставляется только с собственных ферм. Молочный завод производит сметану, творог, сливочное масло, йогурты, кефир, пастеризованное молоко под маркой «Деревенское»

