Выручка «Русагро» выросла на 39%

В прошлом году все бизнес-сегменты компании продемонстрировали позитивную динамику Е. Разумный

Выручка «Русагро» по итогам 12 месяцев 2021 года увеличилась на 39% до 243,1 млрд руб., следует из операционных результатов группы. Позитивную динамику продемонстрировали все бизнес-сегменты компании. Значительнее всего — на 57% до 125,2 млрд руб. — выросла выручка масложирового сегмента. В сахарном сегменте выручка оказалась на 29% больше, чем в 2020 году, достигнув 36,3 млрд руб. Мясной и сельскохозяйственный сектора выросли на 22% каждый до 39,6 млрд руб. и 41,9 млрд руб. соответственно.



Наибольшая доля в общей выручке пришлась на масложировой сегмент — 52%. Сельскохозяйственный сегмент дал 17% в структуре выручки, мясной — 16%, сахарный — 15%.



В декабре в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» директор по связям с инвесторами и устойчивому развитию «Русагро» Светлана Кузнецова рассказывала, что группа продолжит расширять масложировой бизнес, который стал драйвером роста компании. Это, в частности, стало возможно благодаря сделке по приобретению активов холдинга «Солнечные продукты» в маслоэкстракции и маслопереработке. По словам Кузнецовой, эта сделка позволила компании серьезно изменить структуру выручки и дохода бизнеса.



Посевная площадь «Русагро» под урожай 2021 года расширилась на 2% до 528 тыс. га за счет введения земель, бывших под паром, ранее сообщала группа. Валовой сбор всех агрокультур вырос на 12% и составил почти 5 млн т в основном за счет увеличения урожая сахарной свеклы на 27% до 3,67 млн т. При этом производство зерновых снизилось на 27%, составив 872 тыс. т. В том числе сбор пшеницы сократился на 290 тыс. т, или на 29%, до 714 тыс. т. В результате экстремальных зимних условий, отсутствия влаги и высоких температур в период налива зерна урожайность агрокультуры упала на 20%, притом, что из-за массовой гибели посевов площадь пшеницы сократилась на 12%, поясняла компания. Зато валовой сбор кукурузы вырос на 46% до 157 тыс. т.



Урожай масличных у компании в прошлом году вырос до 408 тыс. т (+17%) в результате расширения посевов до 228 тыс. га (+22%), что было связано с пересевом погибшей озимой пшеницы. В том числе валовой сбор сои составил 336 тыс. т, подсолнечника — 72 тыс. т, что на 19% и 8% больше показателей 2020 года. Однако урожайность сои снизилась на 2%, подсолнечника — на 15%: сказалось отсутствие основной осенней обработки почвы.



Сахарные заводы «Русагро» в сезоне-2021/22 проработали 130 дней — с 1 сентября по 16 января — и выпустили 754 тыс. т сахара и сахарной свеклы, на 21% больше, чем в прошлом сезоне, когда они работали до ста дней. Предприятия агрохолдинга переработали 4,85 млн т сахарной свеклы против 4 млн т годом ранее. Группа также сообщала, что до начала следующего свеклосахарного сезона планирует выпустить около 122 тыс. т сахара из мелассы.



Производство свиней на убой в 2021 году составило 308 тыс. т в живом весе — примерно на уровне 2020-го. Продажи за четыре квартала составили 248 тыс. т, как и годом ранее. В октябре прошлого года компания запустила в работу в режиме пусконаладки убойное производство и завод по мясопереработке в Приморье, дав старт производственной цепочке свиноводческого кластера «Русагро-Приморье». В этом году группа продолжит работу над достижением целевых показателей производства свинины в регионе, ранее говорила Кузнецова.

