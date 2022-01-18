«Русагро» увеличила производство сахара на 21%

К 10 января в России было переработано 37 млн т свеклы и произведено 5,3 млн т сахара Е. Разумный

Группа «Русагро» сообщила о завершении сезона производства сахара из свеклы урожая 2021 года. Сахарные заводы компании проработали 130 дней — с 1 сентября по 16 января — и выпустили 754 тыс. т сахара — на 21% больше, чем в прошлом сезоне, когда они работали до ста дней.



Предприятия агрохолдинга переработали 4,85 млн т сахарной свеклы против 4 млн т в предыдущем сезоне, в том числе 3,58 млн т поставили хозяйства компании. Средний показатель дигестии составил 19%. В 2020 году валовой сбор сахарной свеклы у «Русагро» был на уровне 2,9 млн т, сахаристость — 20,5%.



Также в течение 2021 календарного года «Русагро» произвела 83 тыс. т сахара из мелассы. До начала следующего свеклосахарного сезона группа планирует выпустить около 122 тыс. т сахара из мелассы.



В этом сезоне большинство сахарных заводов приступили к переработке сырья позже, чем в прошлом, закончат свою работу они, вероятно, тоже позже, сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Всего, по данным ИКАР, было запущено 69 сахарных заводов, тогда как в прошлом сезоне работало 70. Самые первые на Юге начали переработку сахара с начала августа — на 15 дней позже, чем годом ранее, последний завод был запущен 24 октября, почти на месяц позже, чем в минувшем сезоне. Самые первые заводы в этом сезоне завершили переработку 23 октября — на три дня позже, чем в 2020/21-м. «Все зависело от сроков сбора урожая в конкретном регионе и ситуации на конкретном заводе», — добавил эксперт.



Иванов отмечает, что в среднем, в этом сезоне сахарные заводы работали заметно дольше, чем в прошлом, так как сырья на переработку было больше. Он напоминает, что в феврале-августе 2021-го перерабатывали сироп и мелассу из свеклы урожая 2020-го шесть сахарных заводов. В этом году, по его мнению, ситуация будет аналогичной. По данным аналитической службы «Союзроссахара», к 10 января в России было переработано 37 млн т свеклы и произведено 5,3 млн т сахара.

