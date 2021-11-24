Квота на ввоз сахара в Россию может составить 300 тысяч тонн

Квота дает право завезти сахар, но не факт, что поставки будут А. Галеев

Квота России на ввоз в 2022 году сахара-сырца может составить 300 тыс. т, рассказал «Агроинвестору» источник на рынке, знакомый с итогами прошедших консультаций у министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева. По его словам, квота ЕАЭС на ввоз сахара-сырца в целом составит 770 тыс. т. Для Казахстана предполагается квота в размере 250 тыс. т, для Белоруссии — 90 тыс. т, Киргизии — 70 тыс. т, Армении — 60 тыс. т. К пятнице, 26 ноября, страны ЕАЭС должны будут предоставить в ЕЭК окончательные предложения по объемам квот.



Предполагается, что квота будет действовать до августа 2022 года с возможностью пересмотра ее объема в конце марта-апреле по итогам производства свекловичного сахара в странах ЕАЭС. По словам источника, вопрос по объемам квот будет обсуждаться на заседании совета ЕЭК 2 декабря с участием вице-премьеров стран ЕАЭС. Кроме того, на встрече может быть вынесен вопрос о принятии решения по запрету экспорта сахара за пределы ЕАЭС. Ограничение внутренней торговли в рамках ЕАЭС пока не обсуждалось.



Общее производство свекловичного сахара в ЕАЭС в сезоне-2021/22 оценивается на уровне 6,1 млн т, что на 265 тыс. т больше прошлого сезона, а потребление — 6,75 млн т. Таким образом, без учета экспорта для обеспечения внутренних потребностей рынка сахара в ЕАЭС в текущем сезоне нужно импортировать около 620 тыс. т, оценил источник «Агроинвестора».



Белоруссия проинформировала, что в связи с сокращением объема производства свекловичного сахара до 500 тыс. т, сахарные заводы республики временно перестают экспортировать сахар в страны ЕАЭС, добавил источник «Агроинвестора». Поэтому возникает вопрос о снабжении сахаром Калининградской области, которая ранее обеспечивалась Белгоспищепромом.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что правительство подстраховалось от возможного возникновения небольшого дефицита сахара. «Дешевого сахара в мире нет, поставщики это хорошо понимают, и будут ввозить продукт крайне осторожно. Себестоимость импортного сахара будет достаточно высокой», — сказал эксперт «Агроинвестору». Он также отметил, что в текущем сезоне Россия экспортировала небольшие объемы сахара.



Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что, видимо, правительство считает, что к концу сезона сахара в России может не хватить, поэтому выбран такой объем квоты. По его словам, 300 тыс. т от 5,5-6 млн т российского объема потребления — совсем немного. «Введение квоты на импорт — это всего лишь право завозить сахар, а будет ли этот импорт, зависит от соотношения цен. По текущим ценам не будет поставлено ни одного килограмма», — уверен Иванов. Эксперт также добавил, что Россия ежемесячно экспортирует порядка 25-45 тыс. т сахара. Такие темпы сохраняются на протяжении последних полутора лет. «На всем постсоветском пространстве и в ближайших странах сахар из России самый дешевый уже на протяжении пяти лет, именно поэтому сопредельные страны стабильно покупают его в России», — подчеркивает он.



Директор Sugar.ru Вадим Гомоз ранее говорил, что разумным было бы не вводить квоты на импорт сахара, а создавать экономические условия, при которых цена на этот продукт не могла бы бесконтрольно расти. Лучшим решением, по его мнению, было бы вообще отпустить цены на сахар и директивно помогать малообеспеченным семьям при росте цен. Гомоз считает, что налоги от продажи дорогого сахара с лихвой покрыли бы субсидии малоимущим, а остальная часть населения эти «лишние» 10-20 руб./кг просто не заметила бы. Тогда высокие цены стимулировали бы увеличение производства отечественного сахара, и, соответственно, последующее снижение цен.

