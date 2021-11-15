Правительство поручило подготовить меры по сдерживанию цен на растительное масло и сахар

Минсельхоз уверен, что собранного урожая сахарной свеклы и подсолнечника хватит для обеспечения внутреннего рынка Е. Разумный

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС подготовить для правительства прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло, а также предложения по их сдерживанию «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие», пишет РБК. Представитель Абрамченко подтвердила изданию факт поручения, пресс-службы ФАС и Минэкономразвития сообщили, что поручение им поступило. В Минпромторге уточнили, что главным исполнителем выступает Минсельхоз.



Представитель агроведомства рассказал РБК, что в этом году ожидается рост производства сахарной свеклы и подсолнечника, а собранный урожай «позволит обеспечить внутренний рынок продукцией переработки в необходимых объемах». Для сохранения стабильной ситуации на рынке сахара министерство рассматривает возможность введения тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца в 2022 году, а на рынке подсолнечного масла допускает возможность пересмотра «плавающей» пошлины в сторону увеличения при резком росте стоимости подсолнечника в России и мире.



На горизонте восьми недель риск роста мировых цен на сахар снизился за счет ожидания хорошего урожая в Таиланде и Бразилии, а внутренние цены будет сдерживать продление до конца 2021 года тарифной квоты на ввоз в Россию белого сахара, рассказал РБК представитель Минэкономразвития. Подсолнечник и подсолнечное масло в ближайшие два месяца во всем мире могут подорожать, но влияние мировых цен на внутренние ослабит ожидаемое увеличение производства подсолнечного масла в России в условиях действующей экспортной пошлины.



На мировом рынке растительных масел волатильность однозначно будет, однако даже несмотря на нее, внутренний рынок останется стабильным, в первую очередь за счет крайне жестокого механизма действующих пошлин, которые эффективно стабилизируют цены внутри страны, уверен гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Если сравнивать наш рынок с украинским, где подобных мер нет, то я не понимаю, как население там покупает подсолнечное масло, так как оно в стране очень дорогое. С другой стороны, это рыночная цена», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко.



По его мнению, никаких дополнительных мер для стабилизации цен на подсолнечное масло в России принимать не нужно, так как это может привести к дополнительной волатильности с трендом на рост на мировом рынке, «но нам от этого ничего позитивного не прибудет». Петриченко объясняет, что наша страна — второй экспортер подсолнечного масла после Украины с прогнозируемым объем поставок на уровне 3,8-3,9 млн т в текущем сезоне при внутреннем потреблении 2,2-2,3 млн т и мировой торговле 12-13 млн т. «Будет странно, если и так стабильную ситуацию на внутреннем рынке будут как-то менять с помощью неких дополнительных мер», — уверен эксперт.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут говорит, что любые ограничения, которые озвучивают российские власти, на мировом рынке воспринимаются достаточно остро: например, заявления о квотах на экспорт пшеницы привели к росту мировых цен на $9, но это не было целью заявлений. Он считает, что если правительство хочет поддержать население и сдержать рост расходов на продукты питания, то нужно вводить целевую адресную продовольственную помощь.



Борьба с ростом цен по факту не приносит больших результатов для потребителей, а производителям она только вредит, считает Корбут. «Тем более, объемы потребления граждан и, следовательно, расходы на растительные масла и сахар несущественные. Мы больше сахара потребляем в кондитерских изделиях, экспорт которых никак не ограничиваем. Кроме того, я не понимаю логику: с одной стороны, мы пытаемся отгородиться от мирового рынка, а с другой — развиваем экспорт агропродовольственной продукции», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



По данным ЦБ, годовая инфляция в октябре составила 8,13%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) был максимальным с апреля 2015 года. Основной вклад внесло удорожание продовольствия, ускорение которого отражало влияние низкого урожая овощей открытого грунта и роста издержек, говорится в отчете регулятора. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, отметила, что высокая инфляция разрушает благополучие. «Инфляция — реальная беда, которая делает людей беднее. Рост инфляционных ожиданий, которые действительно нас сильно тревожит, и то, как он повлиял на финансовое поведение, показывает, как люди боятся инфляции», — цитирует ее ТАСС.

Сахар является типичным биржевым сырьевым товаром, так что рост или снижение цен на него — нормальное явление, поэтому едва ли их стоит регулировать, за исключением неожиданных и сильных изменений, которых на данный момент нет, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Кроме того, для подобной работы требуется достаточное число специалистов с необходимым уровнем квалификации в каждом из регулируемых сегментов аграрного рынка и нюансах логистики. «Нужна очень тонкая настройка. Что касается квот на белый сахар и сахар-сырец — это все тоже очень непросто, потому что нужно определить их объем, кто, как и когда все это будет ввозить и реализовывать», — прокомментировал «Агроинвестору» Иванов.



Минсельхоз ранее прогнозировал, что производство сахара в этом году составит 5,5 млн т, и этого объема, по словам Иванова, хватит «впритирку» с учетом внутреннего потребления, импорта примерно 150 тыс. т и экспорта 25-40 тыс. т в месяц. «По текущим мировым ценам никакой импорт в Россию не заходит, так как внутренние цены последние пять лет слишком низкие. Почему у нас сохраняется экспорт сахара в сопредельные страны? Как раз потому, что дешевле, чем здесь, его купить негде. Поэтому к регулированию нужно подходить крайне аккуратно, простых решений тут не бывает», — говорит эксперт.



Экономика и общество — это сложнейшие системы с обратными связями, и любые благие намерения могут спровоцировать совершенно противоположный эффект, считает Иванов. Так, чтобы цены не были слишком высокими, нужны большие объемы производства товара, а для этого не должно быть каких-либо препон для бизнеса в виде ограничения цен. Подобные меры могут привести к сокращению посевов сахарной свеклы, сокращению финансирования хозяйств под выращивание свеклы в 2022 году (т.е. гарантированному снижению будущей урожайности) и модернизации заводов и другим негативным последствиям.



«А впереди сев, и все хозяйства должны до февраля закупить семена, которые в большинстве своем импортные. Покупают их без запасов, и аграрии должны понимать, какие у них будут посевные площади под свеклой, чем-то другим, или же стоит дать земле отдохнуть на период активного госрегулирования», — говорит Иванов. И если цены на сахар ввиду каких-либо ограничений окажутся слишком низкими, то производители не смогут вернуть средства, затраченные на производство, и роста посевных площадей точно не будет.



«А не дай Бог засуха? У нас сейчас нет резервов. Накопленные за годы перепроизводства (2016/17) избыточные запасы сахара съедены к осени 2021 года, теперь они на обычном уровне, как до 2015-го. То есть, если расширения посевов не произойдет, а погодные условия будут неблагоприятными <...>, то можно ожидать больших проблем с балансом сахара на следующий сезон-2022/23», — говорит Иванов. Поэтому, заключает он, нужна ясность, чтобы аграрии могли смело расширять посевы и закупать удобрения, качественные СЗР, семена, технику, которые сильно подорожали за последние два года.



Проблемы высоких цен на сахар в России нет: его стоимость достигала значений в 47 руб./кг в крупном опте еще в 2016 году, хотя с тех пор только официальная инфляция составила более 30%, говорит директор Sugar.ru Вадим Гомоз. За последующие годы отсутствие госрегулирования цен в АПК привело к увеличению производства сельхозпродукции и фактическому снижению цен с учетом инфляции. Так работает рынок, если ему не мешают избыточным административным ценовым регулированием, отмечает он.



«Разумным было бы не вводить квоты на импорт (тем более не диктовать уровень цен, как делалось в этом году), а создавать экономические условия, при которых цена не могла бы бесконтрольно расти», — прокомментировал «Агроинвестору» Гомоз. Например, можно снизить планку плавающей импортной пошлины на сахар-сырец, чтобы произведенный из него сахар стоил 50 руб./кг. Таким образом, при повышении оптовых цен выше этого уровня потребности рынка закрывались бы продукцией из сахара-сырца с относительно низкой себестоимостью.



Лучшим же решением, по его мнению, было бы вообще отпустить цены на сахар и директивно помогать малообеспеченным семьям при росте цен. Гомоз считает, что налоги от продажи дорогого сахара с лихвой покрыли бы субсидии малоимущим, а остальная часть населения эти «лишние» 10-20 руб./кг просто не заметила бы. Тогда высокие цены стимулировали бы увеличение производства отечественного сахара, и, соответственно, последующее снижение цен.



Предлагаемое квотирование на сегодняшний день не представляется эффективным, продолжает Гомоз. «Мировые цены на сахар на многолетнем максимуме, так что если импортировать в Россию без пошлины белый сахар, то его себестоимость окажется выше 50 руб./кг (сырцовый сахар будет еще дороже), в то время как российские производители сегодня продают сахар по цене 45 руб./кг, — говорит эксперт. — Такой механизм квотирования у нас действует и сейчас, но мы видели, как из предлагаемой на вторую половину этого года квоты в 350 тыс. т белого сахара «Объединенная зерновая компания» завезла только 37 тыс. т, и то, судя по нескольким портам поставки, для проверки логистических схем. Дальнейший импорт квотного сахара ОЗК посчитала нецелесообразным».



Катализатором роста цен в России может стать высокая мировая цена на сахар в сочетании с низкими внутренними, что приведет к значительному экспорту российской продукции в страны ближнего зарубежья и к потенциальному дефициту в конце сезона. А при текущих мировых ценах покрыть этот дефицит дешевым сахаром будет неоткуда. Весной следующего года появятся первые оценки будущего урожая, что также может сильно повлиять на уровень цен в конце этого сахарного сезона, заключил Гомоз.

