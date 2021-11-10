Переработчики понизили закупочные цены на подсолнечник

Масложировой союз считает справедливой цену на уровне 33 тысяч рублей за тонну Pixabay

Переработчики снизили закупочные цены на подсолнечник до 33-35 тыс. руб. за тонну без НДС, в последнюю неделю октября стоимость тонны маслосемян на юге доходила до 41 тыс. руб. за тонну без НДС, сообщила пресс-служба Масложирового союза. Падение цен произошло под давлением роста пошлины на подсолнечное масло и снижения котировок по экспортным контрактам в черноморском бассейне. Сложившуюся в первую неделю ноября цену союз считает справедливой.



В последние дни наблюдалось уменьшение стоимости экспортных контрактов на поставки подсолнечного масла в декабре из Черноморских портов в районе $80 за тонну. Пошлина на экспорт из России подсолнечного масла с 1 по 31 декабря включительно составит $276,7 за тонну, сообщал накануне Минсельхоз. Ставка рассчитана по индикативной цене $1395,4 за тонну. В ноябре пошлина составляет $194,5 за тонну. «Два этих фактора совокупно оказывают давление на рынок с точки зрения ценообразования на сырье, что привело к падению закупочной стоимости тонны подсолнечника на 6-8 тыс. руб.», — отметил союз.



По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, общий эффект от приведенных факторов подтверждает необоснованность ожидания аграриями роста цен на подсолнечник, сообщает пресс-служба союза. «По нашей оценке, такое существенное снижение экспортной цены на подсолнечное масло в декабре — только первые шаги со стороны мирового рынка по коррекции стоимости в ожидании лавинообразного роста предложения масла со стороны Украины и России в конце года», — приводит пресс-служба союза слова Мальцева.



Чем дольше сельхозпроизводители буду сдерживать продажи сырья, тем сильнее скажется коррекция со стороны международного рынка на цене подсолнечника, считает он. «В условиях падения стоимости экспортных контрактов и повышения экспортных пошлин на масло вопрос о росте закупочных цен на сырье не актуален, — комментирует Мальцев. — Уровень цен в районе 33 тыс. руб. за тонну без НДС будет выгоден как сельхозпроизводителям, у которых прибыльность сохранится в районе 200%, так и переработчикам, у них останется маржа в 5% — предельный уровень рентабельности».



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, стоимость подсолнечника на прошлой неделе действительно составляла 35 тыс. руб. за тонну. «Как будут вести себя производители -нужно смотреть. Вопрос в том, будут ли достаточные объемы сырья для переработки, также важно, какая динамика будет на мировом рынке», — сказал эксперт «Агроинвестору». По его словам, ситуация с ценами на подсолнечник в начале сезона в России была «нездоровая», сейчас она нормализуется. Представитель аналитической компании «ПроЗерно» сказал «Агроинвестору», что указанное снижение цен находится в рамках рынка, и «ничего особенного в этом нет». «Сельхозпроизводители сейчас хотят продавать свою продукцию по цене на 2-3 тыс. руб. дороже желания покупателей (МЭЗов)», — добавил он.



Директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов отметил, что все ключевые особенности и решения прошлого сезона в переработке были предопределены грандиозным скачком цен на масличные в 2020 году. «Сегодня цена на сырье наконец входит в постепенное уверенное снижение. Дополнительной страховкой рынка от сильных колебаний остается взвешенная система экспортных пошлин. Сельхозпроизводители еще придерживают сырье в надежде на очередной рост цен. Однако все уже понимают, что этого роста не будет», — сказал Хохлов.



По его мнению, попытки сформировать искусственный дефицит сырья невыгодны никому, включая самих сельхозпроизводителей. Из-за такого сдерживания продаж мощности переработчиков сейчас недозагружены. «А завтра это обернется профицитом сырья на рынке. Семечку, которую так бережно откладывали «до лучших времен», могут просто не купить. Или купить по непривлекательной цене, считает Хохлов. Дополнительный дисконт обеспечит то, что при хранении в условиях повышенной влажности сырье окисляется, а значит, теряет в качестве и цене. «Надеемся, что производители готовы услышать голос разума и перестать сдерживать продажи. Рентабельности их бизнеса это никак не повредит», — уверен Хохлов.

