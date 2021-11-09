С декабря экспортная пошлина на подсолнечное масло увеличится

Международный рынок в декабре ждет лавинообразного предложения подсолнечного масла со стороны России и Украины Д. Гришкин

Пошлина на экспорт из России подсолнечного масла с 1 по 31 декабря включительно составит $276,7 за тонну, говорится в сообщении Минсельхоза. Ставка рассчитана по индикативной цене $1395,4 за тонну. В ноябре пошлина составляет $194,5 за тонну. Гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло введена с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022-го. Она составляет 70% разницы между индикативной и базовой ценой ($1 тыс./т). Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, рост пошлины был ожидаем. На этом фоне произошло снижение закупочных цен на подсолнечник, отметил эксперт. «Это следствие того, как вели себя цены на мировом рынке в предыдущий период», — сказал эксперт «Агроинвестору». По его оценке, в этом году будет собрано около 15 млн т подсолнечника, экспорт подсолнечного масла в сезоне-2021/22 может составить до 3,5 млн т, что станет вторым в истории показателем.



Директор Масложирового союза Михаил Мальцев уточнил «Агроинвестору», что увеличение пошлины уже повлияло на рынок: закупочная цена на подсолнечник снизилась. Кроме повышения пошлины произошло снижение цен по экспортным контрактам на декабрь, добавил он. «Международный рынок начал закладывать в цену ожидания лавинообразное предложение подсолнечного масла со стороны России и Украины в декабре. Оно, в свою очередь, связано с тем, что производители подсолнечника сдерживают его продажи, — прокомментировал Мальцев. — Все это приведет к тому, что до конца сезона мощностей по переработке может не хватить. Они будут полностью загружены, масло в повышенных объемах станет предлагаться на экспорт. По нашей оценке, это первые шаги международного рынка по коррекции цен на подсолнечное масло». Мальцев также отметил, что экспорт подсолнечного масла сейчас идет на рекордно низком уровне из-за дефицита сырья.



В дальнейшем размер пошлины, по его словам, будет зависеть от цены на масло на основании международной конъюнктуры. «Две недели назад цены упали, сейчас они немного скорректировались. На мой взгляд, прогноз на январь должен быть ниже, чем на декабрь. Но тут станет играть роль не столько размер пошлины, сколько тот факт, что рынок изменится. Это будет не рынок продавца, как сейчас, а рынок покупателя», — подчеркнул Мальцев. По итогам сезона союз ожидает рекордных показателей по производству и экспорту подсолнечного масла — 6,2 млн т и 4,1 млн т соответственно. «Более точные прогнозы будут возможны после завершения уборочной кампании», — добавил он.



Между тем, аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая масличных в целом и подсолнечника в том числе. «По новому прогнозу, урожай масличных в целом составит рекордные 23,8 млн т, что на 0,8 млн т выше предыдущей оценки и на 2,6 млн т выше показателя прошлого года», — говорится в сообщении центра. Оценка сбора подсолнечника повышена на 0,6 млн т до 15,3 млн т, что на 2 млн т выше результата прошлого года и незначительно уступает рекорду 2019 года (15,4 млн т). Основной фактор существенного увеличения сбора масличных в этом году — расширение посевов на фоне чрезвычайно благоприятной конъюнктуры сезона-2020/21 и пересева части погибших озимых зерновых, поясняет «СовЭкон». Посевы масличных в целом расширились на 2,1 млн га до 16,5 млн га, подсолнечника — на 1,2 млн га до 9,7 млн га. Оба показателя являются рекордными, отметили аналитики центра.

