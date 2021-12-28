Производство сахара выросло на 8%

За сезон будет произведено не менее 5,5 млн тонн сахара Е. Разумный

По данным Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар»), на которые ссылается Минсельхоз, производство сахара в России увеличилось на 8,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составило чуть более 5 млн т. Союз отметил, что переработано 35,8 млн т сахарной свеклы из собранных 40,9 млн т. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что, по его оценке, за сезон будет произведено не менее 5,5 млн т сахара.



По данным ФТС, импорт сахара-сырца в текущем году по состоянию на 19 декабря достиг 8,3 тыс. т без учета торговли со странами ЕАЭС. В прошлом году к этому времени было ввезено 6,8 тыс. т. Объем ввоза белого сахара с учетом стран ЕАЭС в январе-октябре 2021 года составил 126 тыс. т против 137,8 тыс. т за аналогичный период прошлого года, сообщил Минсельхоз. Экспорт из России белого сахара за тот же период достиг 349,4 тыс. т. Основными странами-покупателями стали Казахстан, Украина, Киргизия, Таджикистан и Армения.



В середине октября «Союзроссахар» прогнозировал, что посевы сахарной свеклой, которые в этом году выросли на 8,5% до 1 млн га, могут снова сократиться в 2022-м. Причиной этого может стать рост затрат на выращивание агрокультуры, поскольку дорожают удобрения, топливо, средства защиты растений, логистика, также увеличиваются расходы на зарплату сотрудникам. Тогда союз оценивал, что в этом сезоне в стране будет произведено около 5,8 млн т сахара.



Иванов тогда говорил, что даже если посевы сократятся, сахара для внутреннего потребления хватит, оно оценивается примерно в 5,6 млн т. Минсельхоз ожидает, что в следующем году посевы сахарной свеклы будут не ниже, чем в этом. Председатель Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин отмечал, что в 2022 году союз рассчитывает на расширение посевов сахарной свеклы до 1,1 млн га. «Это позволит увеличить производство сахара и сформировать достаточные товарные запасы для того, чтобы полностью отказаться от импорта уже во втором полугодии 2022 года, а в будущем — восстановить позиции по экспорту российского сахара», — говорил он.

