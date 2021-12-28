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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Рынки

Производство сахара выросло на 8%

Объем выпуска уже превысил 5 млн тонн

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

За сезон будет произведено не менее 5,5 млн тонн сахара
Е. Разумный
За сезон будет произведено не менее 5,5 млн тонн сахара
Е. Разумный

По данным Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар»), на которые ссылается Минсельхоз, производство сахара в России увеличилось на 8,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составило чуть более 5 млн т. Союз отметил, что переработано 35,8 млн т сахарной свеклы из собранных 40,9 млн т. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов сказал «Агроинвестору», что, по его оценке, за сезон будет произведено не менее 5,5 млн т сахара.

По данным ФТС, импорт сахара-сырца в текущем году по состоянию на 19 декабря достиг 8,3 тыс. т без учета торговли со странами ЕАЭС. В прошлом году к этому времени было ввезено 6,8 тыс. т. Объем ввоза белого сахара с учетом стран ЕАЭС в январе-октябре 2021 года составил 126 тыс. т против 137,8 тыс. т за аналогичный период прошлого года, сообщил Минсельхоз. Экспорт из России белого сахара за тот же период достиг 349,4 тыс. т. Основными странами-покупателями стали Казахстан, Украина, Киргизия, Таджикистан и Армения.

В середине октября «Союзроссахар» прогнозировал, что посевы сахарной свеклой, которые в этом году выросли на 8,5% до 1 млн га, могут снова сократиться в 2022-м. Причиной этого может стать рост затрат на выращивание агрокультуры, поскольку дорожают удобрения, топливо, средства защиты растений, логистика, также увеличиваются расходы на зарплату сотрудникам. Тогда союз оценивал, что в этом сезоне в стране будет произведено около 5,8 млн т сахара.

Иванов тогда говорил, что даже если посевы сократятся, сахара для внутреннего потребления хватит, оно оценивается примерно в 5,6 млн т. Минсельхоз ожидает, что в следующем году посевы сахарной свеклы будут не ниже, чем в этом. Председатель Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин отмечал, что в 2022 году союз рассчитывает на расширение посевов сахарной свеклы до 1,1 млн га. «Это позволит увеличить производство сахара и сформировать достаточные товарные запасы для того, чтобы полностью отказаться от импорта уже во втором полугодии 2022 года, а в будущем — восстановить позиции по экспорту российского сахара», — говорил он.

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