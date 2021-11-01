Минсельхоз сообщил о повышении цен на сахар у производителей

К концу октября было выработано 2,4 млн тонн сахара «Сюкден»

Цена на сахар у производителей за неделю увеличилась на 1,6%: до 41,3 руб./кг по информации на 27 октября, сообщил Минсельхоз со ссылкой на данные системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности. По информации Союза сахаропроизводителей России, к 29 октября переработано 18,2 млн т сахарной свеклы, что на 4,3% выше уровня прошлого года. Выработано 2,4 млн т сахара — на 8,5% меньше, чем год назад.



Показатели мониторинга системы прогнозирования и продбезопасности не совпадают с реальными цифрами, сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его словам, в январе эта система показала снижение цен до 36 руб./кг сахара, вплоть до сентября 2021 года были незначительные колебания, а после — рост. «Если смотреть на реальные оптовые цены вне соглашения [о фиксации цен], то они вели себя совершенно иначе. Начиная с 16 марта, в течение 5,5 месяцев цены снижались, с 26 июля по 15 сентября — росли, с 15 сентября и по сей день снова медленно снижаются», — рассказал Иванов.



По словам эксперта, на заводах Юга и Центра оптовая цена сахара составляет около 45 руб./кг (+/- 0,5 руб.) «С сентября идет медленное уменьшение цен, потому что сейчас пик производства. Неделю назад начали работать все заводы. Продолжается период сезонного накопления запасов, обычно он длится с сентября по декабрь, — объяснил Иванов. — В условиях, когда запасы растут, и продавцов много, при отсутствии форс-мажоров цены обычно снижаются, что мы и наблюдаем сейчас».



Эксперт ИКАР также отметил, что уборка свеклы идет хорошо, если не будет резких заморозков с последующими оттепелями, то урожай удастся убрать и сохранить, а производство сахара будет «довольно приличным». Самая большая проблема, — это резкие ранние морозы, из-за которых, возможно, остатки свеклы не будут убраны, допустил Иванов. В случае сильной оттепели после мороза свекла станет непригодной для последующей переработки, добавил он.



По состоянию на 29 октября в России было собрано 33,9 млн т сахарной свеклы с урожайностью 392,5 ц/га. Юг показал высокий уровень урожайности — 504,6 ц/га против 337 ц/га на аналогичную дату прошлого года, в регионе собрано 9,3 млн т свеклы, продолжает Иванов. «В среднем свеклосахарная кампания сезона-2021/22 началась на уровне позднего предыдущего: на Юге чуть раньше, в остальных регионах чуть позже. Заготовка идет немного выше уровня прошлого года, кроме провала конца сентября из-за дождей, но выход сахара весьма низкий, особенно на Юге, — отметил эксперт. — Годом ранее к 25 октября восемь заводов на Юге уже завершили переработку, а сейчас к 24 октября один завод — Чишминский — только запущен после реконструкции». В целом сезон завершится позже предыдущего, считает он.



В середине октября «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Союза сахаропроизводителей писал, что посевы сахарной свеклы, которые в этом году увеличились на 8,5% до 1 млн га, могут снова сократиться в 2022 году. Кроме того, союз опасается, что себестоимость производства свеклы может вырасти на 19% и составить 125 тыс. руб./га. При этом ожидаемая урожайность увеличится лишь на 6,6% до 400 ц/га. Причиной опасений стал рост затрат на выращивание сахарной свеклы, повышение стоимости удобрений, топлива, средств защиты растений, логистики, также увеличиваются расходы на зарплату сотрудникам. По мнению союза, в этом сезоне в стране будет произведено порядка 5,8 млн т сахара — примерно на 10-12% больше, чем в прошлом.

