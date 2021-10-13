«Союзроссахар» прогнозирует сокращение посевов сахарной свеклы в 2022 году

Основным риском для сахарной промышленности сейчас является избыточное госрегулирование Sucden

Затраты на выращивание сахарной свеклы растут, так как дорожают удобрения, топливо, средства защиты растений, логистика, также увеличиваются расходы на зарплату сотрудникам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар»). Союз считает, что все это приведет к тому, что посевные площади под сахарной свеклой, которые в этом году выросли на 8,5% до 1 млн га, могут снова сократиться в 2022 году. Кроме того, союз опасается, что себестоимость производства свеклы может вырасти на 19% и составить 125 тыс. руб./га. При этом ожидаемая урожайность увеличится лишь на 6,6% до 400 ц/га.



В 2021 году в стране будет произведено порядка 5,8 млн т сахара, считает «Союзроссахар». Это примерно на 10-12% больше прошлого года, но меньше показателя 2017-2019 годов. Гендиректор «Русагро» Максим Басов сказал «Коммерсанту», что если стоимость сахара будет недостаточно высокой, то компания сократит посевы сахарной свеклы или снизит нормы внесения удобрений. Решение о посадочных площадях примут следующей весной.



Исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин отметил, что сокращение посевов сахарной свеклы вместе с аномальной погодой может привести к появлению дефицита сахара в стране и росту цен на него, пишет издание. По его словам, 12 октября биржевая цена на сахар составляла 45 руб./кг. Такую стоимость, по его мнению, многие российские кондитерские предприятия потянуть не смогут. По оценкам «Асконд», на сахар приходится 15-90% себестоимости кондитерских изделий.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов считает, что даже если посевы будут сокращены, сахара для внутреннего потребления хватит, оно оценивается примерно в 5,6 млн т. Минсельхоз ожидает, что в следующем году посевы сахарной свеклы будет не ниже, чем в этом. Представитель ведомства отметил, что производители другой растениеводческой продукции тоже работают в условиях заметного повышения издержек, пишет «Коммерсантъ».



Иванов считает, что рост себестоимости лишь косвенно может влиять на сокращение посевных площадей. Эксперт сказал «Агроинвестору», что гораздо более значимый фактор — искусственное ограничение рыночных цен государством. «Если никаких ограничений не будет, цены на некоторые товары поднимутся до равновесного рыночного уровня. Хозяйства смотрят на стоимость планируемой к севу культуры и возможный заработок. При ограничении цен будущих доходов будет недостаточно для возврата вложений, поэтому посевы могут сократить», — уверен эксперт.



По его мнению, небольшое снижение посевных площадей свеклы не является критичным. «Если сокращение составит 20-50 тыс. га, этого не будет заметно. Если погодных аномалий не случится, продуктивность отрасли опять вырастет (она повышается почти непрерывно с 1998 года), за счет этого для аналогичного объема производства России потребуются меньшие площади», — сказал Иванов.



Эксперт согласен, что все издержки производителей динамично растут. По его словам, за полтора года сырьевые цены в мире в долларах увеличились в среднем более, чем в два раза, а некоторые товары и транспортные расходы еще больше. «Если мировые цены выросли, поставщики ресурсов в России тоже сделают пропорциональное увеличение», — отметил Иванов. Он добавил, что ценовые ограничения государства приводят к сокращению будущего производства. «Чем больше этих ограничений, тем ниже будет производство», — заключил эксперт.



В 2022 году «Сюкден» с очень большой вероятностью снизит посевные площади под сахарную свеклу, сказал «Агроинвестору» финансовый директор компании Глеб Тихомиров. «Их увеличение в нашем севообороте практически исключено. Так как из-за отказа сторонних сельхозпроизводителей выращивать сахарную свеклу из-за ее недостаточной экономической привлекательности, нашей компании пришлось максимально увеличить долю агрокультуры в собственном севообороте, — объяснил Тихомиров. — Теперь доля сахарной свеклы в севообороте наших агрофирм может только сокращаться».



Он согласен с заявлением Минсельхоза о том, что производители сахарной свеклы сейчас работают в условиях существенного повышения издержек. «В целом, высока вероятность роста себестоимости сахарной свеклы в 2022 году на 20%-25%», — прогнозирует Тихомиров. По его данным, цены на сахар сейчас находятся в районе 45 тыс. руб./т. «С учетом низких переходящих запасов, вызванных плохим урожаем прошлого года, мы не ожидаем снижения цен в ближайшие месяцы», — заключил финансовый директор «Сюкден».



Основным риском для сахарной промышленности сейчас является избыточное госрегулирование, в том числе любого рода фиксирование цен, отметил директор Sugar.Ru Вадим Гомоз. «В рыночной экономике такими методами можно локально получить снижение цен на сахар, но в долгосрочной перспективе последствия будут негативные. Лучший способ снижать цену — это стимулировать объем производства, — сказал эксперт «Агроинвестору». — А когда на десятки процентов дорожают стройматериалы, удобрения и другие составляющие себестоимости производства сахара, предприятия вынуждены продавать его по заниженной цене. Это приведет только к сокращению посевных площадей и закрытию заводов».



Гомоз также отметил «спекуляции о беспрецедентном росте цен на сахар». По его данным, сегодня крупнооптовая цена на сахар составляет около 45 руб./кг. В 2015 году сахар в опте стоил 43 руб./кг, в 2016-м — 47 руб./кг, привел данные он. Официальная инфляция с 2016 года на начало 2021 года составила 21%, то есть 1 января нынешнего года сахар в опте с поправкой на инфляцию должен был бы стоить порядка 54 руб./кг, уверен Гомоз. «Прибавьте к этому ожидаемую инфляцию этого года (7,4%), и получите уже 58 руб./кг», — подсчитал эксперт.

